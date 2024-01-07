Bozüyük Belediyesi tarafından 1. İnönü Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Sunay Akın ve İlhan Şeşen’in birlikte sahne aldığı “Zafere Giden Yol” adlı program yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin en başarılı müzisyenlerinden İlhan Şeşen, şair, yazar, tiyatrocu, araştırmacı ve ayrıntı ustası Sunay Akın ile çok özel bir gösteriyle Bozüyük’te Hasan Ali Yücel Sosyal Kültürel Tesisi’nde bir araya geldi. Programı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İlçe Mühimmat Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, çevre illerden gelen AKUT gönüllüleri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy ile sanatsever Bozüyüklüler izledi.

İlgi ve beğeni ile izlenen programda Sunay Akın, kendine has, şaşırtıcı üslubuyla etkileyici öyküleri ve şiirlerini seslendirirken kendisine sevilen yorumculardan İlhan Şeşen eşlik etti. Programın sonunda sahneye gelen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu salonda bulunan davetlilere hitap ederek “Sevgili hemşehrilerim, ben söyleyecek söz bulamıyorum bu kadar güzel bir sunum bu kadar güzel müziklerle en sonunda Bozüyük’ümüzü de anımsayan bu bizim İnönü Savaşlarını, zaferlerini anma günümüzde bizi onurlandırdığınız için hem sazlardaki kardeşlerimi, hem İlhan Bey’i, hem Sunay Bey’i yürekten tebrik ediyor, sizlere bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu İlhan Şeşen ve Sunay Akın’a Bozüyük seramiğinden yapılmış Atatürk plaketi takdim ederek çiçek, Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti. Daha sonra AKUT gönüllüleri tarafından da Başkan Bakkalcıoğlu, İlhan Şeşen ve Sunay Akın’a hediye takdiminde bulunuldu.