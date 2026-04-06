Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Türk Müziği Konservatuvarı Derneği tarafından düzenlenen ve Şef H. Metin Pınarbaşı'nın yönetiminde gerçekleştirilecek olan 'Fasıl Konseri' için geri sayım başladı.

Edremit Belediyesi'nin destekleriyle 9 Nisan 2026 tarihinde Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan dev konserde, Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserleri sanatseverlerle buluşacak. Şef H. Metin Pınarbaşı idaresindeki dev koro ve saz heyeti, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.

Akademik kadronun ağırlıkta olduğu saz heyetinde; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanı Prof. Dr. Emre Pınarbaşı neyde, Op. Dr. Tuncay Ertem kemanda ve Turgay Kerse kanunda yer alacak. Ayrıca Baturay Mutlu, Teoman Gencer, Musa Kaya, Gürol Şener, Hakan Peker, İbrahim Can Kanlısu, Refika Baydı ve Ayşegül Narman gibi değerli isimler de enstrümanlarıyla geceye renk katacak.

Koro kadrosunda ise Aydın Zafer Bulut, Ayfer Ersoy, Ayşe Mutlu, Bülent Foto, Erhan Çeşmecioğlu, Fatma Dilara Kaya, Gül Yaycılı, Gülden Dinçer, Hamdiye Foto, Kemal Yılmaz, Metin Yaycılı, Meryem Üstün, Mithat Çağman, Mihriban Yılmaz, Nezahat Erbaş, Nihal Özcan, Nurcan Aslan, Refik Yörükoğlu, Tülay Ulgar ve Zafer Bulut yer alıyor. Saat 20.30'da başlayacak olan konser için Edremit Belediyesi tarafından körfezdeki farklı noktalardan ulaşım imkanı sağlanacağı bildirildi.