İngiliz enerji devi BP, dünya genelindeki toplam iş gücünün yüzde 5'ine tekabül eden 4.700, yüklenici firmasından da 3.000 olmak üzere toplam 7.700 çalışanını işten çıkarmaya kararı aldığını açıkladı.

Şirket küresel çapta yaklaşık 90.000 kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin CEO'su Murray Auchincloss geçen yıl nisan ayında 2026 yılına kadar yaklaşık 1.9 milyar euro (69.3 milyar Türk Lirası) tasarruf hedeflemiş ve ekim ayında şirketin bu yıl 486 milyon euro (17.7 milyar TL) tutarında kesinti yapmayı planladığını duyurmuştu.

BP'den Perşembe günü yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Geçen yıl (2024) BP'yi basitleştirmek ve odaklanmak için çok yıllı bir program başlattık. Maliyetlerimizi düşürürken, performansımızı iyileştirirken ve ayırt edici yeteneklerimize oynarken rekabet gücümüzü güçlendiriyor ve dayanıklılığımızı arttırıyoruz."

"Bunu gerçekleştirmek için BP genelindeki işletmelerde bir dizi program uygulanıyor. Bugün BP genelindeki personele, bugüne kadar açıklanan değişikliklerin yaklaşık 4.700 BP çalışanını etkilemesinin beklendiğini söyledik - bunlar bu yıl öngörülen azalmanın çoğunu oluşturuyor. Ayrıca yüklenici sayımızı da 3.000 kişi azaltıyoruz."

"Dönüşümümüz devam ederken önceliğimiz elbette güvenli ve güvenilir operasyonlar ile ekiplerimizi desteklemeye devam etmek olacaktır."

İcra Kurulu Başkanı Murray Auchincloss daha önce çalışanlara gönderdiği bir e-postada, "Bunun, işi risk altında olabilecek herkes için getirdiği belirsizliği ve ayrıca iş arkadaşları ve ekipler üzerinde yaratabileceği etkiyi anlıyor ve kabul ediyorum," dedi.

Auchincloss değişiklikleri özetledikten sonra ise şunları yazdı: "Daha önce de söylediğim gibi, harika çalışanları, harika işletmeleri ve harika varlıkları olan harika bir şirketiz ve enerji dönüşümü yoluyla değeri artırmak için benzersiz bir konumdayız."

"Ancak bu bize otomatik olarak kazanma hakkı vermiyor. Rekabet gücümüzü geliştirmeye devam etmeli ve müşterilerimizin ve toplumun hızına ayak uydurmalıyız. Biz de bunu yapıyoruz," diye ekledi.

Petrol ve gaz devleri, net sıfır hedefleri yaklaştıkça rüzgar ve güneş enerjisi projelerinin yanı sıra diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapmaları için artan bir baskı altına girdi.

BP bir noktada 2030 yılına kadar petrol ve gaz üretimini yüzde 40 oranında azaltma sözü vermişti. Ancak artan maliyetler ve beklenenden düşük getiriler sonrasında bu kararını gözden geçirmek zorunda kaldı.

O zamandan bu yana, yeşil hedeflere doğru yön değiştirmek yerine petrol ve gaz yatırımlarına yeniden odaklanacağını açıkladı.