Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında aldığı 3-2'lik galibiyet, tribün olaylarıyla gölgede kaldı. Maçın ikinci yarısında sahaya atılan cisimler ve son düdükle birlikte sahaya giren taraftarlar, büyük tartışmalara neden oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in taraftarla yaşadığı arbede dikkat çekti. 26 yaşındaki futbolcunun 5 ila 10 maç arasında bir cezayla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe camiası, bu olaylı maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) alacağı kararları bekliyor. Fenerbahçe cephesi, tribün olaylarının faturasının ağır olmasını bekliyor. Ancak, olaylara dahil olan Bright Osayi-Samuel ve Michy Batshuayi gibi futbolcular için nasıl bir karar çıkacağı da merakla bekleniyor.