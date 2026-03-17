Ocak, şubat ve mart aylarında üç farklı disiplinde düzenlenen yarışlar ve kamplarla Türk bisikleti, 2026 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. 2026 sezonu boyunca Türkiye'nin birçok yerinde ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilecek organizasyonlar, sporculara farklı disiplinlerde değişken parkur yapıları ve zorluk dereceleriyle önemli deneyimler sunacak.

Yol bisikletinde Antalya, Mersin, Samsun, İstanbul, Isparta ve Kahramanmaraş gibi şehirlerde düzenlenecek yarışlar, farklı coğrafyalarda zorlu parkurlarıyla sporculara üst düzey bir mücadele ortamı sunacak. Pist bisikletinde Konya, modern velodromu ve kapsamlı organizasyon yapısıyla sporcu gelişiminin merkezi olmaya devam edecek. Dağ bisikletinde ise Sakarya, Erzurum, Bursa, Nevşehir, Rize ve Kahramanmaraş, teknik parkurları ve doğal yapılarıyla dünya çapında sporcuları ağırlayacak.

2026 yılı, yol bisikleti branşı için Türkiye genelinde yoğun ve iddialı bir yarış takvimiyle dikkat çekecek. Sezon boyunca farklı şehirlerde düzenlenecek tek günlük ve etaplı yol bisikleti yarışları, sporculara hız, dayanıklılık ve taktiksel becerilerini sergileyebilecekleri zorlu parkurlarda yarışma imkanı sunacak. Türk bisikletinin simge organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra Tour of Mersin, Tour of İstanbul, Tour of Samsun ve Tour of Kahramanmaraş gibi organizasyonlar, yol bisikletinde uluslararası rekabeti Türkiye'ye taşırken; Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları, Türkiye Yol Şampiyonası ve bölgesel yarışlar ile farklı yaş kategorilerinde kadın ve erkek sporculara açık geniş katılımlı organizasyonlar düzenlenecek.

Emin Müftüoğlu: '2026 takvimi sporcularımıza uluslararası rekabet gücü kazandıracak'

2026 yılı yol, pist ve dağ bisikleti takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 'Bisiklet sporunun Türkiye'de her geçen yıl daha güçlü bir yapı kazandığını görüyoruz. Yol, pist, dağ ve para bisikleti branşlarını kapsayan 2026 sezonu yarış ve kamp takvimimizi, sporcularımızın uluslararası arenada daha iddialı olmalarını sağlayacak şekilde planladık. 2026 takvimi sporcularımıza uluslararası rekabet gücü kazandıracak. Ulusal organizasyonlarla sporcu havuzumuzu genişletirken, uluslararası yarışlarla sporcularımızın gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu takvimin, Türk bisikletinin sürdürülebilir başarısına önemli katkılar sunacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

2026 Türkiye'de düzenlenecek uluslararası yarışlar ve faaliyet takvimi şöyle:

Pist Bisikleti yarış ve faaliyet takvimi

20-23 Ocak | Gelişim Kampı - Konya

24 Ocak | SEM Seçmeleri - Konya

20-31 Ocak | Milli Takım Kampı - Konya

1-5 Şubat | 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası - Konya

8-10 Nisan | Gelişim Kampı- Konya

11-12 Nisan | Puanlı Pist Bisikleti Kupası - Konya

19-21 Haziran | Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası - Konya

29 Haziran - 6 Temmuz | Milli Takım Kampı - Konya

8-10 Temmuz | Gelişim Kampı - Konya

11-12 Temmuz | Puanlı Pist Bisikleti Kupası - Konya

8-18 Ağustos | Milli Takım Kampı - Konya

23-25 Eylül | Gelişim Kampı - Konya

26-27 Eylül | Puanlı Pist Bisikleti Kupası - Konya

3-5 Kasım | Gelişim Kampı - Konya

6-7 Kasım | Puanlı Pist Bisikleti Kupası - Konya

Yol Bisikleti yarış ve faaliyet takvimi

7 Şubat | Grand Prix Antalya (UCI 1.2) - Alanya / Antalya

13-15 Şubat | Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları - Alanya / Antalya

21 Şubat | Grand Prix Alanya (UCI 1.2) - Alanya / Antalya

22 Şubat | Alanya Criterium - Alanya / Antalya

28 Şubat | Grand Prix Pedalia (UCI 1.2) - Antalya

1 Mart | Pedalia Criterium - Antalya

6-8 Mart | Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları - Muğla

7 Mart | Grand Prix Apollon Temple (UCI 1.2) - Manavgat / Antalya

8 Mart | Alanya Kleopatra Criterium - Alanya / Antalya

12-15 Mart | Tour of Antalya (UCI 2.2) - Antalya

3-5 Nisan | Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları - Aksu / Antalya

3 Nisan | Grand Prix Alanya (UCI 1.2) - Alanya / Antalya

9-12 Nisan | Tour of Mersin (UCI 2.2) - Mersin

26 Nisan - 3 Mayıs | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (UCI 2.Pro) - Türkiye

15-17 Mayıs | Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları - Gaziantep

12-14 Haziran | Türkiye Kupası 5. Etap Puanlı Yol Yarışları - Sivas

26-29 Haziran | Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası - Siirt

3-5 Temmuz | Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları - Hatay

15 Temmuz | 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışı - Muğla

24-26 Temmuz | Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları - Trabzon

4-7 Ağustos | Tour of Kahramanmaraş (UCI 2.2) - Kahramanmaraş

6 Ağustos | Türkiye Kupası 8. Etap Puanlı Yol Yarışları - Isparta

8 Ağustos | Grand Prix Isparta (UCI 1.2) - Isparta

10 Ağustos | Road Race Isparta - Isparta

14 Ağustos | Grand Prix Davraz (UCI 1.2) - Isparta

16 Ağustos | Grand Prix Gölcük (UCI 1.2) - Isparta

18 Ağustos | Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası - Burdur

22 Ağustos |Grand Prix Rose (UCI 1.2) - Isparta

23 Ağustos | Road Race Isparta GLO - Isparta

27-30 Ağustos | Tour of Samsun (UCI 2.2) - Samsun

3-6 Eylül | Tour of İstanbul - İstanbul

7-19 Eylül | Hazırlık Kampı - Konya

11-13 Eylül | Türkiye Kupası 9. Etap Puanlı Yol Yarışları (Kapanış) - Alanya / Antalya

16-18 Ekim | Türkiye Kupası 10. Etap Puanlı Yol Yarışları (Kapanış) - Malatya

Gran Fondo yarış takvimi

5 Nisan | Bodrum Gran Fondo - Bodrum

12 Nisan | Akra Gran Fondo - Kemer / Antalya

10 Mayıs | Bursa Gran Fondo - Bursa

17 Mayıs | İlkadım Gran Fondo - Samsun

7 Haziran | L'Etape Marmaris - Marmaris / Muğla

28 Haziran | Konya Gran Fondo - Konya

5 Temmuz | Zonguldak Gran Fondo - Zonguldak

23 Ağustos | Başkent Gran Fondo - Ankara

13 Eylül | Yalova Gran Fondo - Yalova

20 Eylül | L'Etape İstanbul - İstanbul

4 Ekim | Çanakkale Gran Fondo - Çanakkale

25 Ekim | VeloTürk Gran Fondo - Çeşme / İzmir

8 Kasım | UCI Gran Fondo Antalya - Antalya

Dağ Bisikleti yarış ve faaliyet yakvimi

14-15 Şubat | Alanya Kızılalan MTB Cup - Antalya / Alanya

14-15 Şubat | Puanlı Türkiye Şampiyonası 1. Etap - Antalya / Alanya

18-19 Nisan | Ferdi Zeyrek MTB Cup - Manisa / Akhisar

18 Nisan | Ferdi Zeyrek Eliminatör Kupası - Manisa/Akhisar

17-19 Nisan | Puanlı Türkiye Şampiyonası 2. Etap - Manisa / Akhisar

10 Mayıs | Eliminatör Dünya Şampiyonası - Afyon

8-10 Mayıs | 1. Bölge Etap 1 Yarışı - Afyon

10 Mayıs | 2. Bölge Etap 1 Yarışı - Kayseri

10 Mayıs | 3. Bölge Etap 1 Yarışı - Giresun

7 Haziran | Eliminatör Avrupa Şampiyonası - Sakarya

13 Haziran | 1. Bölge Etap 2 Yarışı - Eskişehir

13 Haziran | 2. Bölge Etap 2 Yarışı - Hatay

13 Haziran | 3. Bölge Etap 2 Yarışı - Erzurum

13-14 Haziran | Puanlı Türkiye Şampiyonası 3. Etap - Sakarya

14 Haziran | Eliminatör Dünya Kupası - Sakarya

14 Haziran | City Mountain XCC - Sakarya

26-27 Haziran | Gebze MTB Cup XCC-XCO - Kocaeli / Gebze

25-27 Haziran | Puanlı Türkiye Şampiyonası 4. Etap - Kocaeli / Gebze

4-5 Temmuz | Ergan MTB Cup - Erzincan

3-5 Temmuz | Puanlı Türkiye Şampiyonası 5. Etap - Erzincan

11 Temmuz | 1. Bölge Etap 3 Yarışı - Bartın

11 Temmuz | 2. Bölge Etap 3 Yarışı - Kahramanmaraş / Elbistan

11 Temmuz | 3. Bölge Etap 3 Yarışı - Artvin

16-17 Temmuz | Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası (XCC-XCO-XCE) - Nevşehir

22-26 Temmuz | Yıldızlar Avrupa Şampiyonası - Romanya

29 Temmuz - 31 Temmuz | Büyükler Avrupa Şampiyonası (XCC-XCO-XCR) - İsviçre

8-9 Ağustos | Malatya MTB Cup - Malatya

8-9 Ağustos | Puanlı Türkiye Şampiyonası 6. Etap - Malatya

15-16 Ağustos | Maraton Türkiye Şampiyonası - Bolu

22-23 Ağustos | Bölgesel Türkiye Şampiyonası - İstanbul

29-30 Ağustos | Kahramanmaraş MTB Cup - Kahramanmaraş

29-30 Ağustos | Kahramanmaraş Eliminatör Kupası - Kahramanmaraş

5-6 Eylül | Palandöken MTB Cup - Erzurum

4-6 Eylül | Puanlı Türkiye Şampiyonası 7. Etap - Erzurum

12-13 Eylül | Rize MTB Cup - Rize

12 Eylül | Rize Eliminatör Kupası - Rize

11-13 Eylül | Puanlı Türkiye Şampiyonası 8. Etap - Rize

19 Eylül | Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final - Sakarya

26-27 Eylül | Yenice MTB Cup - Karabük / Yenice

BMX Yarış ve faaliyet takvimi

23-24 Nisan | Türkiye BMX Skatepark Türkiye Şampiyonası - Gebze

4-5 Temmuz | Türkiye BMX Race Şampiyonası - Sakarya