Ocak, şubat ve mart aylarında üç farklı disiplinde düzenlenen yarışlar ve kamplarla Türk bisikleti, 2026 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. 2026 sezonu boyunca Türkiye'nin birçok yerinde ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilecek organizasyonlar, sporculara farklı disiplinlerde değişken parkur yapıları ve zorluk dereceleriyle önemli deneyimler sunacak.
Yol bisikletinde Antalya, Mersin, Samsun, İstanbul, Isparta ve Kahramanmaraş gibi şehirlerde düzenlenecek yarışlar, farklı coğrafyalarda zorlu parkurlarıyla sporculara üst düzey bir mücadele ortamı sunacak. Pist bisikletinde Konya, modern velodromu ve kapsamlı organizasyon yapısıyla sporcu gelişiminin merkezi olmaya devam edecek. Dağ bisikletinde ise Sakarya, Erzurum, Bursa, Nevşehir, Rize ve Kahramanmaraş, teknik parkurları ve doğal yapılarıyla dünya çapında sporcuları ağırlayacak.
2026 yılı, yol bisikleti branşı için Türkiye genelinde yoğun ve iddialı bir yarış takvimiyle dikkat çekecek. Sezon boyunca farklı şehirlerde düzenlenecek tek günlük ve etaplı yol bisikleti yarışları, sporculara hız, dayanıklılık ve taktiksel becerilerini sergileyebilecekleri zorlu parkurlarda yarışma imkanı sunacak. Türk bisikletinin simge organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bunun yanı sıra Tour of Mersin, Tour of İstanbul, Tour of Samsun ve Tour of Kahramanmaraş gibi organizasyonlar, yol bisikletinde uluslararası rekabeti Türkiye'ye taşırken; Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları, Türkiye Yol Şampiyonası ve bölgesel yarışlar ile farklı yaş kategorilerinde kadın ve erkek sporculara açık geniş katılımlı organizasyonlar düzenlenecek.
Emin Müftüoğlu: '2026 takvimi sporcularımıza uluslararası rekabet gücü kazandıracak'
2026 yılı yol, pist ve dağ bisikleti takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 'Bisiklet sporunun Türkiye'de her geçen yıl daha güçlü bir yapı kazandığını görüyoruz. Yol, pist, dağ ve para bisikleti branşlarını kapsayan 2026 sezonu yarış ve kamp takvimimizi, sporcularımızın uluslararası arenada daha iddialı olmalarını sağlayacak şekilde planladık. 2026 takvimi sporcularımıza uluslararası rekabet gücü kazandıracak. Ulusal organizasyonlarla sporcu havuzumuzu genişletirken, uluslararası yarışlarla sporcularımızın gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu takvimin, Türk bisikletinin sürdürülebilir başarısına önemli katkılar sunacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.
2026 Türkiye'de düzenlenecek uluslararası yarışlar ve faaliyet takvimi şöyle:
Pist Bisikleti yarış ve faaliyet takvimi
20-23 Ocak | Gelişim Kampı - Konya
24 Ocak | SEM Seçmeleri - Konya
20-31 Ocak | Milli Takım Kampı - Konya
1-5 Şubat | 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası - Konya
8-10 Nisan | Gelişim Kampı- Konya
11-12 Nisan | Puanlı Pist Bisikleti Kupası - Konya
19-21 Haziran | Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası - Konya
29 Haziran - 6 Temmuz | Milli Takım Kampı - Konya
8-10 Temmuz | Gelişim Kampı - Konya
11-12 Temmuz | Puanlı Pist Bisikleti Kupası - Konya
8-18 Ağustos | Milli Takım Kampı - Konya
23-25 Eylül | Gelişim Kampı - Konya
26-27 Eylül | Puanlı Pist Bisikleti Kupası - Konya
3-5 Kasım | Gelişim Kampı - Konya
6-7 Kasım | Puanlı Pist Bisikleti Kupası - Konya
Yol Bisikleti yarış ve faaliyet takvimi
7 Şubat | Grand Prix Antalya (UCI 1.2) - Alanya / Antalya
13-15 Şubat | Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları - Alanya / Antalya
21 Şubat | Grand Prix Alanya (UCI 1.2) - Alanya / Antalya
22 Şubat | Alanya Criterium - Alanya / Antalya
28 Şubat | Grand Prix Pedalia (UCI 1.2) - Antalya
1 Mart | Pedalia Criterium - Antalya
6-8 Mart | Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları - Muğla
7 Mart | Grand Prix Apollon Temple (UCI 1.2) - Manavgat / Antalya
8 Mart | Alanya Kleopatra Criterium - Alanya / Antalya
12-15 Mart | Tour of Antalya (UCI 2.2) - Antalya
3-5 Nisan | Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları - Aksu / Antalya
3 Nisan | Grand Prix Alanya (UCI 1.2) - Alanya / Antalya
9-12 Nisan | Tour of Mersin (UCI 2.2) - Mersin
26 Nisan - 3 Mayıs | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (UCI 2.Pro) - Türkiye
15-17 Mayıs | Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları - Gaziantep
12-14 Haziran | Türkiye Kupası 5. Etap Puanlı Yol Yarışları - Sivas
26-29 Haziran | Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası - Siirt
3-5 Temmuz | Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları - Hatay
15 Temmuz | 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışı - Muğla
24-26 Temmuz | Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları - Trabzon
4-7 Ağustos | Tour of Kahramanmaraş (UCI 2.2) - Kahramanmaraş
6 Ağustos | Türkiye Kupası 8. Etap Puanlı Yol Yarışları - Isparta
8 Ağustos | Grand Prix Isparta (UCI 1.2) - Isparta
10 Ağustos | Road Race Isparta - Isparta
14 Ağustos | Grand Prix Davraz (UCI 1.2) - Isparta
16 Ağustos | Grand Prix Gölcük (UCI 1.2) - Isparta
18 Ağustos | Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası - Burdur
22 Ağustos |Grand Prix Rose (UCI 1.2) - Isparta
23 Ağustos | Road Race Isparta GLO - Isparta
27-30 Ağustos | Tour of Samsun (UCI 2.2) - Samsun
3-6 Eylül | Tour of İstanbul - İstanbul
7-19 Eylül | Hazırlık Kampı - Konya
11-13 Eylül | Türkiye Kupası 9. Etap Puanlı Yol Yarışları (Kapanış) - Alanya / Antalya
16-18 Ekim | Türkiye Kupası 10. Etap Puanlı Yol Yarışları (Kapanış) - Malatya
Gran Fondo yarış takvimi
5 Nisan | Bodrum Gran Fondo - Bodrum
12 Nisan | Akra Gran Fondo - Kemer / Antalya
10 Mayıs | Bursa Gran Fondo - Bursa
17 Mayıs | İlkadım Gran Fondo - Samsun
7 Haziran | L'Etape Marmaris - Marmaris / Muğla
28 Haziran | Konya Gran Fondo - Konya
5 Temmuz | Zonguldak Gran Fondo - Zonguldak
23 Ağustos | Başkent Gran Fondo - Ankara
13 Eylül | Yalova Gran Fondo - Yalova
20 Eylül | L'Etape İstanbul - İstanbul
4 Ekim | Çanakkale Gran Fondo - Çanakkale
25 Ekim | VeloTürk Gran Fondo - Çeşme / İzmir
8 Kasım | UCI Gran Fondo Antalya - Antalya
Dağ Bisikleti yarış ve faaliyet yakvimi
14-15 Şubat | Alanya Kızılalan MTB Cup - Antalya / Alanya
14-15 Şubat | Puanlı Türkiye Şampiyonası 1. Etap - Antalya / Alanya
18-19 Nisan | Ferdi Zeyrek MTB Cup - Manisa / Akhisar
18 Nisan | Ferdi Zeyrek Eliminatör Kupası - Manisa/Akhisar
17-19 Nisan | Puanlı Türkiye Şampiyonası 2. Etap - Manisa / Akhisar
10 Mayıs | Eliminatör Dünya Şampiyonası - Afyon
8-10 Mayıs | 1. Bölge Etap 1 Yarışı - Afyon
10 Mayıs | 2. Bölge Etap 1 Yarışı - Kayseri
10 Mayıs | 3. Bölge Etap 1 Yarışı - Giresun
7 Haziran | Eliminatör Avrupa Şampiyonası - Sakarya
13 Haziran | 1. Bölge Etap 2 Yarışı - Eskişehir
13 Haziran | 2. Bölge Etap 2 Yarışı - Hatay
13 Haziran | 3. Bölge Etap 2 Yarışı - Erzurum
13-14 Haziran | Puanlı Türkiye Şampiyonası 3. Etap - Sakarya
14 Haziran | Eliminatör Dünya Kupası - Sakarya
14 Haziran | City Mountain XCC - Sakarya
26-27 Haziran | Gebze MTB Cup XCC-XCO - Kocaeli / Gebze
25-27 Haziran | Puanlı Türkiye Şampiyonası 4. Etap - Kocaeli / Gebze
4-5 Temmuz | Ergan MTB Cup - Erzincan
3-5 Temmuz | Puanlı Türkiye Şampiyonası 5. Etap - Erzincan
11 Temmuz | 1. Bölge Etap 3 Yarışı - Bartın
11 Temmuz | 2. Bölge Etap 3 Yarışı - Kahramanmaraş / Elbistan
11 Temmuz | 3. Bölge Etap 3 Yarışı - Artvin
16-17 Temmuz | Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası (XCC-XCO-XCE) - Nevşehir
22-26 Temmuz | Yıldızlar Avrupa Şampiyonası - Romanya
29 Temmuz - 31 Temmuz | Büyükler Avrupa Şampiyonası (XCC-XCO-XCR) - İsviçre
8-9 Ağustos | Malatya MTB Cup - Malatya
8-9 Ağustos | Puanlı Türkiye Şampiyonası 6. Etap - Malatya
15-16 Ağustos | Maraton Türkiye Şampiyonası - Bolu
22-23 Ağustos | Bölgesel Türkiye Şampiyonası - İstanbul
29-30 Ağustos | Kahramanmaraş MTB Cup - Kahramanmaraş
29-30 Ağustos | Kahramanmaraş Eliminatör Kupası - Kahramanmaraş
5-6 Eylül | Palandöken MTB Cup - Erzurum
4-6 Eylül | Puanlı Türkiye Şampiyonası 7. Etap - Erzurum
12-13 Eylül | Rize MTB Cup - Rize
12 Eylül | Rize Eliminatör Kupası - Rize
11-13 Eylül | Puanlı Türkiye Şampiyonası 8. Etap - Rize
19 Eylül | Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final - Sakarya
26-27 Eylül | Yenice MTB Cup - Karabük / Yenice
BMX Yarış ve faaliyet takvimi
23-24 Nisan | Türkiye BMX Skatepark Türkiye Şampiyonası - Gebze
4-5 Temmuz | Türkiye BMX Race Şampiyonası - Sakarya