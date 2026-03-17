Koray Palaz için bugün İnegölspor tesislerinde düzenlenen törende imzalar atıldı. Daha önce Adana Demirspor’da da görev yapan Palaz, böylece Sultan Su İnegölspor’un yeni teknik direktörü oldu.

Düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu açıklamalarda bulundu. Başkan Ademoğlu "İnegölspor'umuz 2025-2026 sezonuna İnegöl'ümüzün evladı dediğimiz İsmail Güldüren hocamızla başlamıştık. Yaklaşık Erbaa maçına kadar kendisiyle güzel günler geçirdik. İnsan inandığı insanla yola çıkmak ister. Koray hocamı da dün davet ettim, bugün sağ olsun kendisi geldiği zaman İsmail hocamda da dediğim gibi para konuşmam. Koray hocamın da özellikle o kelimesi oldu. Ben para konuşmam dedi, ne uygunsa onu verirsiniz dedi. Bizlerinde böyle dışarda dostlar biriktirmesi kendi açımızdan hoşumuza gidiyor. Çünkü İnegölspor özellikle bu sene ne kadar hedefe gitsek de mali disiplin şeyinde de taviz vermek istemedik. Çünkü zorlu bir süreçten geçiyoruz, zorlu bir ekonomi var. İnşallah bu senede başarılı bir şekilde Play-Off’un içine girmiş olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Koray Palaz ise imza töreninde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Burada hizmet eden bir ekip vardı. Ben İsmail hocayla sadece futboldan değil, futbolun dışında da dönem dönem sohbet ettiğimiz bir meslektaşım. Takımı getirdiği nokta kendisinin ve ekip arkadaşlarının takımı getirdiği nokta var. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Sonuçta futbolun içerisinde ne kadar bir yere gitmek varsa oradan ayrılmak da olabiliyor. Bu anlamda huzurunuzda teşekkür ediyorum. Dün akşam 21.00-21.30 civarlarında Kani başkanım beni aradı, hayırlı bir geceydi İslam alemi için. Kadir gecesinde böyle anlamlı bir telefon almak beni çok mutlu etti. Niye mutlu etti? Bir kere Kani başkanı ben başkanken tanıdım. Kendisi başkan olmadığı süreçte biz daha iyi, daha sık diyalog kurabiliyorduk. Malum kulüp başkanlarının ve teknik adamlarının ve yönetim kurullarının üzerinde inanılmaz baskılar oluşur. Bu baskının en büyük sebebi şu anda yaşanan ekonomik, zor bir süreçten geçiyoruz dünya olarak böyleyiz. Zaten hayatı ikiye ayırmak lazım. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası. Pandemi sonrası insanların hayatının çok değiştiğini görüyoruz. Geçen hafta iki tane meslektaşımızı kaybettik. Bunlar kolay süreçler değil. Her iki taraf içinde hayırlı olsun, Bir kere 42 yıllık bir camia uzun yıllardır bu liglerde mücadele ediyor. Bir üst ligi gördü, dönem dönem burada gelip çok zor zamanlar içerisinde müsabakalara çıktık. Özellikle geçen sezon, hafızalarımda kalan müsabakalardan birisi ki orada sonradan bir sükunet sağlandı ama kolay bir müsabaka olmamıştı. Burası her zaman zor bir deplasmandı, iklimi zordur, taraftarı zordur. Ama biz bugün bu zorlukları kolaya çevirmek istiyoruz. Kendi lehimize çevirmek istiyoruz. O yüzden taraftarın gücüne çok ama çok ihtiyacımız olduğu bir sürece giriyoruz."

Koray Palaz’ın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak; Birol Hikmet, Batuhan Kemal Bakıcı, Yunus Emre Aslan, Caner Taban, Erdi Kaloğlu ve İsmail Hakan Gökkaya görev yapacak.