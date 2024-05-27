Bilecikli sporcular, Okullar Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonasından bronz madalyasıyla döndü.

Sakarya’da düzenlenen Okullar Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonasında sporcu Selin Tayyar, B Genç Kızlar kategorisinde 56 kilogramda Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde 45 kilogramda yarışan Ebubekir Can Şeker’de Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcu ve antrenör Ayşe Nur Danabaş’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.