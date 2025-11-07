Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Erasmus+ Birim/Bölüm Koordinatörleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantıya, akademik ve idari personeller ile Uluslararası İlişkiler Ofisi ekibi katılım sağladı. Toplantıda, Erasmus+ 2025 proje çağrısı çerçevesinde öğrenci ve personel hareketliliği süreçleri, ikili anlaşmaların yenilenmesi, dijital platformların etkin kullanımı ve belgelendirme süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, Erasmus+ programı kapsamında yürütülen faaliyetlerin daha verimli sürdürülebilmesi için koordinatörler arasında iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle tamamlanan toplantı, verimli bir bilgi paylaşım ortamında sona erdi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Erasmus+ programının üniversite için önemli bir köprü görevi gördüğünü belirterek, "Akademik hareketlilikler sayesinde öğrencilerimizin ve personelimizin farklı kültürlerle etkileşim kurması, bilgi ve deneyimlerini zenginleştirmesi bizler için büyük bir kazanımdır" dedi.