Sakarya’da düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları bölge şampiyonasında Bozüyük takımları çeyrek finale yükseldi.

Sakarya Bölge Şampiyonası kapsamında düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları’nda Bozüyük Kaymakamlığı kadın ve erkek takımları, Bilecik ve Bozüyük’ü temsil ederek grup müsabakalarında elde ettikleri başarı ile çeyrek final oynamaya hak kazandı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, çeyrek final müsabakaları öncesinde yaptığı açıklamada, "Takımlarımıza çeyrek final müsabakalarında başarılar dileriz" dedi.