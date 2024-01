Bağımsız Türkiye Partisi İnegöl Belediye başkan aday tanıtım programı köfteci Eşref’te yapıldı.



Bağımsız Türkiye Partisi İnegöl belediye başkanı adayı olarak işadamı Rıza Çetinkaya‘yı açıkladı.

Yoğun kalabalığın katıldığı toplantıya bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Zeki Garaçoğlu bağımsız , Türkiye Partisi Genel Başkan yardımcısı Bilal Karamus, Bağımsız Türkiye Partisi Bursa belediye başkan adayı Hasan Aydın Bağımsız Türkiye Partisi Mudanya belediye başkanı adayı Ömer battal, Bağımsız Türkiye Partisi Bursa il başkanı Ali Garaçoğlu ve BTP İnegöl teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayı Rıza Çetinkaya, "Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayı olarak bu güzel şehrimizi daha yaşanılır bir hale getirmek için sizlere hazırladığımız projelerimizi açıklıyorum.



Madde 1: vizyonu olan bir İnegöl’e kavuşmak için;

1: İmar planı

Belediyemizde ikamet eden mimar ve mühendislerin dahil olacağı yeniden

İnegöl projesini çizmelerini isteyeceğiz ve bunu bir yarışma halinde yapacağız ve

bu mimar ve mühendislerin hazırladığı projeleri billboardlara yükleyip halk

oylamasına sunacağız. İnegöl halkı tarafından en çok oy alan projeyi

uygulayacağız.

2: Alt yapı çalışmaları

Yıllardır her seçim döneminde İnegöllün alt yapısının yetersiz olduğundan

bahseden belediye başkanlarının yüzeysel çözümlerine hayır deyip en az yüz

yıllık hizmet verecek bir alt yapı çalışmaları yapacağız.

3: Yeşil alan projeleri

Taşlaşmış nefes alamaz hale gelmiş mahallelerimizi yeni imar planı ile

birlikte yeşil alana kavuşturacağız. Nefes alır bir hale getireceğiz.

4: Her mahallede çocuklarımızın çok daha kolay ulaşabileceği oyun parkları ve

spor alanları

Geleceğimizin fidanı olan çocuklarımızı ve gençlerimiz beton duvarlar

içerisindeki mahkûmluğunu bitireceğiz onların spor yapabilecekleri oyun

oynayabilecekleri parklarla buluşturacağız.

5: Gençlerimizin bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri için daha fazla kütüphane

Şehrimizde mevcut kütüphanelerin yetersizliğine son verip sayılarını

arttırarak gençlerimizin yürüme mesafesinde kütüphaneler kuracağız.

6: Sanayi şehrimizin esnaflarının daha rahat edeceği belediye sanayi projeleri

Şehrimizdeki sanayide hizmet veren esnaflarımız belediyemizi sadece çöp

vergisi atık su parası uygunsuz park cezası kesmekle tanımayacak onların

talepleri üzerinde makul aralıklarla ücretsiz çöp toplama hizmetleri ve binaların

dış görünümleri ile ilgili makyajlama çalışmaları yapılacaktır.

7: Trafik sorununu sıfıra indirecek kentsel dönüşüm cadde ve kavşak projeleri

İmar kanununda yer aldığı halde her binaya otopark mecburiyeti varken

kısmı bağışlarla yaptırılmayan otoparkların trafiğe verdiği çözümsüz sonuçlara

hayır diyeceğiz.

8: Yaşlılarımız değer çınarlarımızın hiç unutulmadığı her ayın bir gününde

belediye başkanı ile kahvaltı programı ( +65 YAŞ VE ÜZERİ)

Şehirdeki olumsuz ortamlardan kurtulabilmeleri için bizzat belediye

başkanı ile birlikte sohbet etme fırsatı bulacakları her ay bir kahvaltı

organizasyonu yapacağız.

9: İhtiyaç sahibi hiçbir ailenin ihtiyaç gidermek için belediyemizin kapısına değil

mahalle muhataraları ile koordineli bir şekilde tespit edilip bizzat belediyemizin

hanelerini ziyaret edip ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacağı daha sosyal bir

belediyecilik vadediyoruz

Olumsuz hayat şartlarından dolayı yaşam kalitesini kaybeden bakıma

muhtaç ailelerin rencide edilmeden belediye sosyal hizmetleri vakfından bütün

ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılanacağı sosyal belediyecilik anlayışını

görecekleri hizmeti alacaklar.

10: Her mahallemizin geleneksel kültürümüzde olmazsa olmaz olan Pazar

alışverişini ilkel ortamdan kurtarıp en güzel şartlarda yapabilecekleri her

mahalleye kapalı Pazar alanı inşaat edeceğiz.

11: Çiftçilerimiz ve köylülerimizle daha verimli bir tarım daha kazançlı bir ürün

alabilmek için ilçemize toprak analiz laboratuvar kuracağız. Tarım

mühendislerimizden oluşturacağımız bir kadroyla her köyümüzü ayda en bir

kere ziyaret edip çiftçilerimiz bilgilendireceği toplantı düzenleyip ve her köyün

toprak analizini yapıp hangi ürünü ekecekleri konusunda bilgilendirici bir

hizmetle buluşturacağız.

Kapanış: Size bahsettiğimiz bu projelerin uygulanmasından en büyük sırrımız ve

kaynağımız partimizin anayasası milli ekonomi modelidir bu vesileyle Prof.

doktor haydar baş beyi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum beni bu göreve

layık gören başta genel başkanım Hüseyin baş olmak üzere tüm bağımsız

Türkiye partisi teşkilatına çok teşekkür ediyorum buraya gelip bizi onurlandıran

siz değerli misafirlerimize ve basın mensuplarına minnetlerimizi sunuyorum

Saygılarımla..