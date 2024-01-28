Bağımsız Türkiye Partisi İnegöl Belediye başkan aday tanıtım programı köfteci Eşref’te yapıldı.
Bağımsız Türkiye Partisi İnegöl belediye başkanı adayı olarak işadamı Rıza Çetinkaya‘yı açıkladı.
Yoğun kalabalığın katıldığı toplantıya bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Zeki Garaçoğlu bağımsız , Türkiye Partisi Genel Başkan yardımcısı Bilal Karamus, Bağımsız Türkiye Partisi Bursa belediye başkan adayı Hasan Aydın Bağımsız Türkiye Partisi Mudanya belediye başkanı adayı Ömer battal, Bağımsız Türkiye Partisi Bursa il başkanı Ali Garaçoğlu ve BTP İnegöl teşkilat mensupları katıldı.
Toplantıda konuşan Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayı Rıza Çetinkaya, "Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayı olarak bu güzel şehrimizi daha yaşanılır bir hale getirmek için sizlere hazırladığımız projelerimizi açıklıyorum.
Madde 1: vizyonu olan bir İnegöl’e kavuşmak için;
1: İmar planı
Belediyemizde ikamet eden mimar ve mühendislerin dahil olacağı yeniden
İnegöl projesini çizmelerini isteyeceğiz ve bunu bir yarışma halinde yapacağız ve
bu mimar ve mühendislerin hazırladığı projeleri billboardlara yükleyip halk
oylamasına sunacağız. İnegöl halkı tarafından en çok oy alan projeyi
uygulayacağız.
2: Alt yapı çalışmaları
Yıllardır her seçim döneminde İnegöllün alt yapısının yetersiz olduğundan
bahseden belediye başkanlarının yüzeysel çözümlerine hayır deyip en az yüz
yıllık hizmet verecek bir alt yapı çalışmaları yapacağız.
3: Yeşil alan projeleri
Taşlaşmış nefes alamaz hale gelmiş mahallelerimizi yeni imar planı ile
birlikte yeşil alana kavuşturacağız. Nefes alır bir hale getireceğiz.
4: Her mahallede çocuklarımızın çok daha kolay ulaşabileceği oyun parkları ve
spor alanları
Geleceğimizin fidanı olan çocuklarımızı ve gençlerimiz beton duvarlar
içerisindeki mahkûmluğunu bitireceğiz onların spor yapabilecekleri oyun
oynayabilecekleri parklarla buluşturacağız.
5: Gençlerimizin bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri için daha fazla kütüphane
Şehrimizde mevcut kütüphanelerin yetersizliğine son verip sayılarını
arttırarak gençlerimizin yürüme mesafesinde kütüphaneler kuracağız.
6: Sanayi şehrimizin esnaflarının daha rahat edeceği belediye sanayi projeleri
Şehrimizdeki sanayide hizmet veren esnaflarımız belediyemizi sadece çöp
vergisi atık su parası uygunsuz park cezası kesmekle tanımayacak onların
talepleri üzerinde makul aralıklarla ücretsiz çöp toplama hizmetleri ve binaların
dış görünümleri ile ilgili makyajlama çalışmaları yapılacaktır.
7: Trafik sorununu sıfıra indirecek kentsel dönüşüm cadde ve kavşak projeleri
İmar kanununda yer aldığı halde her binaya otopark mecburiyeti varken
kısmı bağışlarla yaptırılmayan otoparkların trafiğe verdiği çözümsüz sonuçlara
hayır diyeceğiz.
8: Yaşlılarımız değer çınarlarımızın hiç unutulmadığı her ayın bir gününde
belediye başkanı ile kahvaltı programı ( +65 YAŞ VE ÜZERİ)
Şehirdeki olumsuz ortamlardan kurtulabilmeleri için bizzat belediye
başkanı ile birlikte sohbet etme fırsatı bulacakları her ay bir kahvaltı
organizasyonu yapacağız.
9: İhtiyaç sahibi hiçbir ailenin ihtiyaç gidermek için belediyemizin kapısına değil
mahalle muhataraları ile koordineli bir şekilde tespit edilip bizzat belediyemizin
hanelerini ziyaret edip ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacağı daha sosyal bir
belediyecilik vadediyoruz
Olumsuz hayat şartlarından dolayı yaşam kalitesini kaybeden bakıma
muhtaç ailelerin rencide edilmeden belediye sosyal hizmetleri vakfından bütün
ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılanacağı sosyal belediyecilik anlayışını
görecekleri hizmeti alacaklar.
10: Her mahallemizin geleneksel kültürümüzde olmazsa olmaz olan Pazar
alışverişini ilkel ortamdan kurtarıp en güzel şartlarda yapabilecekleri her
mahalleye kapalı Pazar alanı inşaat edeceğiz.
11: Çiftçilerimiz ve köylülerimizle daha verimli bir tarım daha kazançlı bir ürün
alabilmek için ilçemize toprak analiz laboratuvar kuracağız. Tarım
mühendislerimizden oluşturacağımız bir kadroyla her köyümüzü ayda en bir
kere ziyaret edip çiftçilerimiz bilgilendireceği toplantı düzenleyip ve her köyün
toprak analizini yapıp hangi ürünü ekecekleri konusunda bilgilendirici bir
hizmetle buluşturacağız.
Kapanış: Size bahsettiğimiz bu projelerin uygulanmasından en büyük sırrımız ve
kaynağımız partimizin anayasası milli ekonomi modelidir bu vesileyle Prof.
doktor haydar baş beyi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum beni bu göreve
layık gören başta genel başkanım Hüseyin baş olmak üzere tüm bağımsız
Türkiye partisi teşkilatına çok teşekkür ediyorum buraya gelip bizi onurlandıran
siz değerli misafirlerimize ve basın mensuplarına minnetlerimizi sunuyorum
Saygılarımla..