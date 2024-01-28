Bağımsız Türkiye Partisi İnegöl Belediye başkan aday tanıtım programı köfteci Eşref’te  yapıldı.

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Bağımsız Türkiye Partisi İnegöl belediye başkanı adayı olarak işadamı Rıza Çetinkaya‘yı açıkladı.
Yoğun kalabalığın katıldığı toplantıya bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Zeki Garaçoğlu bağımsız , Türkiye Partisi Genel Başkan yardımcısı Bilal Karamus, Bağımsız Türkiye Partisi Bursa belediye başkan adayı Hasan Aydın Bağımsız Türkiye Partisi Mudanya belediye başkanı adayı Ömer battal, Bağımsız Türkiye Partisi Bursa il başkanı Ali Garaçoğlu ve BTP İnegöl teşkilat mensupları katıldı.
Toplantıda konuşan Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayı Rıza Çetinkaya, "Bağımsız Türkiye Partisi belediye başkan adayı olarak bu güzel şehrimizi daha  yaşanılır bir hale getirmek için sizlere hazırladığımız projelerimizi açıklıyorum. 

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Madde 1: vizyonu olan bir İnegöl’e kavuşmak için; 
1: İmar planı 
 Belediyemizde ikamet eden mimar ve mühendislerin dahil olacağı yeniden 
İnegöl projesini çizmelerini isteyeceğiz ve bunu bir yarışma halinde yapacağız ve 
bu mimar ve mühendislerin hazırladığı projeleri billboardlara yükleyip halk 
oylamasına sunacağız. İnegöl halkı tarafından en çok oy alan projeyi 
uygulayacağız. 
2: Alt yapı çalışmaları 
 Yıllardır her seçim döneminde İnegöllün alt yapısının yetersiz olduğundan 
bahseden belediye başkanlarının yüzeysel çözümlerine hayır deyip en az yüz 
yıllık hizmet verecek bir alt yapı çalışmaları yapacağız. 
3: Yeşil alan projeleri 
 Taşlaşmış nefes alamaz hale gelmiş mahallelerimizi yeni imar planı ile 
birlikte yeşil alana kavuşturacağız. Nefes alır bir hale getireceğiz. 
4: Her mahallede çocuklarımızın çok daha kolay ulaşabileceği oyun parkları ve 
spor alanları 
 Geleceğimizin fidanı olan çocuklarımızı ve gençlerimiz beton duvarlar 
içerisindeki mahkûmluğunu bitireceğiz onların spor yapabilecekleri oyun 
oynayabilecekleri parklarla buluşturacağız. 
5: Gençlerimizin bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri için daha fazla kütüphane 
 Şehrimizde mevcut kütüphanelerin yetersizliğine son verip sayılarını 
arttırarak gençlerimizin yürüme mesafesinde kütüphaneler kuracağız. 
6: Sanayi şehrimizin esnaflarının daha rahat edeceği belediye sanayi projeleri 
 Şehrimizdeki sanayide hizmet veren esnaflarımız belediyemizi sadece çöp 
vergisi atık su parası uygunsuz park cezası kesmekle tanımayacak onların 
talepleri üzerinde makul aralıklarla ücretsiz çöp toplama hizmetleri ve binaların 
dış görünümleri ile ilgili makyajlama çalışmaları yapılacaktır. 
7: Trafik sorununu sıfıra indirecek kentsel dönüşüm cadde ve kavşak projeleri 
 İmar kanununda yer aldığı halde her binaya otopark mecburiyeti varken 
kısmı bağışlarla yaptırılmayan otoparkların trafiğe verdiği çözümsüz sonuçlara 
hayır diyeceğiz. 
8: Yaşlılarımız değer çınarlarımızın hiç unutulmadığı her ayın bir gününde 
belediye başkanı ile kahvaltı programı ( +65 YAŞ VE ÜZERİ) 
 Şehirdeki olumsuz ortamlardan kurtulabilmeleri için bizzat belediye 
başkanı ile birlikte sohbet etme fırsatı bulacakları her ay bir kahvaltı 
organizasyonu yapacağız. 
9: İhtiyaç sahibi hiçbir ailenin ihtiyaç gidermek için belediyemizin kapısına değil 
mahalle muhataraları ile koordineli bir şekilde tespit edilip bizzat belediyemizin 
hanelerini ziyaret edip ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacağı daha sosyal bir 
belediyecilik vadediyoruz 
 Olumsuz hayat şartlarından dolayı yaşam kalitesini kaybeden bakıma 
muhtaç ailelerin rencide edilmeden belediye sosyal hizmetleri vakfından bütün 
ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılanacağı sosyal belediyecilik anlayışını 
görecekleri hizmeti alacaklar. 
10: Her mahallemizin geleneksel kültürümüzde olmazsa olmaz olan Pazar 
alışverişini ilkel ortamdan kurtarıp en güzel şartlarda yapabilecekleri her 
mahalleye kapalı Pazar alanı inşaat edeceğiz. 
11: Çiftçilerimiz ve köylülerimizle daha verimli bir tarım daha kazançlı bir ürün 
alabilmek için ilçemize toprak analiz laboratuvar kuracağız. Tarım 
mühendislerimizden oluşturacağımız bir kadroyla her köyümüzü ayda en bir 
kere ziyaret edip çiftçilerimiz bilgilendireceği toplantı düzenleyip ve her köyün 
toprak analizini yapıp hangi ürünü ekecekleri konusunda bilgilendirici bir 
hizmetle buluşturacağız. 
Kapanış: Size bahsettiğimiz bu projelerin uygulanmasından en büyük sırrımız ve 
kaynağımız partimizin anayasası milli ekonomi modelidir bu vesileyle Prof. 
doktor haydar baş beyi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum beni bu göreve 
layık gören başta genel başkanım Hüseyin baş olmak üzere tüm bağımsız 
Türkiye partisi teşkilatına çok teşekkür ediyorum buraya gelip bizi onurlandıran 
siz değerli misafirlerimize ve basın mensuplarına minnetlerimizi sunuyorum 
 Saygılarımla..

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Kaynak: FAHRETTİN ENİŞMuhabir: FAHRETTİN ENİŞ