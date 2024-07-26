CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mesele 30 yıl sonra efendim bugün Filistin’i anma günü demek değil, bugün bu katliama 'dur' deme zamanıdır. Netanyahu dakikalarca birileri tarafından alkışlandı. O vicdansızlara sormak gerekir: Neyi alkışlıyorsunuz? Yüzde 70’i kadın ve çocuk olan 40 binden fazla kişi katledildi” dedi.

Bursa Ulu Cami’de cuma namazı sonrası konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin’de yaşanan katliama değindi. “Biraz önce Ulu Cami'de cuma namazı çıkışındaki Filistin’e destek olanların ve İsrail’i protesto edenlerin sesini duyurmak üzere bir iki kelam etmek gerekirse, Amerika Parlamentosunda, Temsilciler Meclisinde büyük bir utanç yaşandı. Bir savaş suçlusu, bir katliam suçlusu olan Netanyahu dakikalarca birileri tarafından alkışlandı. O vicdansızlara sormak gerekir: Neyi alkışlıyorsunuz? Yüzde 70’i kadın ve çocuk olan 40 binden fazla kişi katledildi. Ambulansları vuruyorlar, hastaneleri vuruyorlar, revirleri vuruyorlar. 'Burada toplanın, insani yardım alacaksınız' diyorlar, o toplanılan yeri vuruyorlar. Bunları yapan Netanyahu Amerika’da alkışlanıyor. Tabii protesto eden ve kahramanca duruş sergileyenleri buradan tebrik ediyorum ama o alkışlayanlar Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işliyorlar. Bir katliamcıya cesaret vermek katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın” dedi.

Filistin davasının arkasında olmaya devam edeceklerini belirten Özel, “Bülent Ecevit’ten beri, Deniz Gezmiş’ten beri destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Sosyalist Enternasyonal’de Başkan Yardımcısıyım. Başkanımız ve aynı zamanda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinde Filistin’i tanıdı. Bütün sol partilere aynı çağrıyı yapıyoruz. Bursa Ulu Cami avlusundan sesleniyoruz: Bu mezalimi bitirin” diye konuştu.

Başkan Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiç unutulmasın ki Bosna’da katliam yaşanırken Avrupa susuyordu, dünya susuyordu. Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz’u Soykırım günü ilan ediyor. 30 sene, 29 sene sonra soykırım desen ne olur soykırıma engel olmadıkça. Aliya İzzetbegoviç’in şöyle bir sözü var, sürekli tekrar etmek gerekir: ‘Unutulan katliamlar tekrarlanır.’ Mesele 30 yıl sonra efendim bugün Filistin’i anma günü demek değil, bugün bu katliama 'dur' deme zamanıdır.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin’i destekleyen ve İsrail’i protesto edenlere de destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti. Özel, bütün Türkiye'nin, siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistin’in yanında olduğunu ve İsrail’in yaptıklarının karşısında olduğunun da altını çizdi.

Özgür Özel, Ulu Cami avlusunda vatandaşlara aşure de ikram etti.

Kaynak: İHA