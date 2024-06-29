Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında yıllar önce başkanlık yapan Mutlu Uraz, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa’nın önemli iş insanlarından Mutlu Uraz, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşuna öncelik ederken, Ticaret ve Sanayi Odasında ise 1989 yılında kısa dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptı. BTSO meclis üyeliği, BTSO yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği ve başkanlık yapan Uraz 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi ve sevenleri büyük üzüntüye boğan Uraz, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camisinde ikindi namazını müteakip Hasköy Mezarlığına defnedilecek.