Ar-Ge projeleri, test/analiz hizmetleri, eğitim, akreditasyon gibi alanları içeren protokolün; kamu-üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

BTÜ ve TÜBİTAK BUTAL iş birliği protokol imza töreni, Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak çalışmaların yapılmasını içeren protokolü, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat Aktaş imzaladı. BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile TÜBİTAK BUTAL laboratuvar sorumlularının katılımı ile imzalanan protokol kapsamında iki kurum; Ar-Ge projeleri, ulusal/uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay ve buna benzer bilimsel faaliyetleri gerçekleştirecek. Kamu-üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlaması hedeflenen protokol, BUTAL laboratuvarlarında BTÜ lisan ve lisansüstü öğrencilerinin Ar-Ge çalışmalarına yüzde 25 oranında indirim ve BTÜ'nün İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) iş birliğini de kapsıyor.

"Öğrencilere uygulamalı eğitim, sanayiye nitelikli katkı"

Protokol imza töreninde konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Bu iş birliği, üniversitemizin bilimsel araştırma kapasitesini artırmanın yanı sıra öğrencilerimize de önemli kazanımlar sağlayacak. Özellikle uygulamalı eğitim ve laboratuvar tecrübesi açısından TÜBİTAK BUTAL gibi köklü bir kurumla birlikte hareket etmek, hem lisans hem de lisansüstü düzeydeki öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine önemli katkı sunacak. Aynı zamanda sanayi ile iç içe yürütülecek projeler, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına hizmet edecek nitelikli çıktılar üretecek" diye konuştu.

"Genç araştırmacılara destek, sanayiye etkin çözümler"

TÜBİTAK BUTAL Müdürü Sedat Aktaş, "BTÜ ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, laboratuvarlarımızın sahip olduğu altyapının akademisyenler ve öğrencilerle buluşması açısından çok kıymetli. Bu protokol sayesinde hem genç araştırmacıların gelişimine destek olacağız hem de test, analiz ve akreditasyon hizmetleri alanında yürütülecek ortak projelerle sanayiye daha etkin çözümler sunabileceğiz. Kamu, üniversite ve sanayi arasındaki köprü görevimizi daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

