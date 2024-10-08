Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı Döner Kanat İHA,TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları’ndabirinciliğe layık görüldü. BTÜ ANTARES takımı birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alırken, öğrenciler 2 farklı kategoride “En İyi Takım Ruhu Ödülü”, 1 takım ise Tarımsal İnsansız Kara Araçları Kategorisi’nde 5'inci oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrenci takımları, 2024 TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarını dört ödülle tamamladı.

BTÜ ANTARES Takımı TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Gıda ve Tarım Kategorisi'nde 1’ncilik elde etti.

Yapay zekâ ile hayvan sürülerini, yırtıcı hayvanlardan korumak için döner kanat İHA geliştiren takım ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. BTÜ BÜRKÜT Takımı Uçan Araba Simülasyon Kategorisi’nde, Remind Takımı ise Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Kategorisinde "En İyi Takım Ruhu Ödülü’ne layık görüldü. İKA Takımı ise Tarımsal İnsansız Kara Araçları Kategorisinde 5’nciliği elde etti.

REKTÖR ÇAĞLAR’DAN TEBRİK…

TEKNOFEST 2024 yarışmalarına başvuran, finallere kalan ve ödül almaya hak kazanan öğrencileri ve akademik danışmanlarını kutladığını belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Bir sene önce kurduğumuz Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile akademik aklı ve tecrübeyi öğrenci takımlarımıza sistematik olarak yansıtabiliyoruz. Bu sayede BTÜ takımları TEKNOFEST ve diğer tüm teknoloji yarışmalarından derecelerle dönüyor. Büyük başarılara imza atan öğrencilerimizin, sunduğumuz teknik eğitim, laboratuvar ve atölye olanakları ile her zaman yanındayız.Hedefimiz her yıl daha büyük başarılara imza atmak. Bu kapsamda tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.