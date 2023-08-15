Telefonumdan asla ayrı kalamam yatarken bile yanımda, yastığımın altında olur diyenlerdenseniz size bir kötü haberimiz var. Gün içinde kendinizi sık sık yorgun hissediyorsanız, dalgınlık varsa ve konsantrasyon sorunları yaşıyorsanız sebebi cep telefonu ile yatmanız olabilir. İşte detaylar…

Hepimiz için cep telefonu neredeyse bağımlılık oldu. Her işimizi oradan yapar, gündelik ilişkilerimizi oradan yönlendirir olduk. Siz de telefonunu elinden bir saniye düşürmeyen hatta gece cep telefonu ile yatağa girenlerdenseniz aman dikkat. Çünkü gün içinde yaşadığımız ve hayatımızı olumsuz etkileyen birçok durumun temelinde cep telefonu ile yatağa girmek yatıyor.

BİRÇOK SORUNUN NEDENİ CEP TELEFONU

Gün için de yaşadığınız birçok sorunun temelinde bu olabilir. Cep telefonundan yayılan ışık melatoninin yani uyku hormonunun salınımı azaltır. Uykuya dalmanız ve kaliteli bir uyku uyumanız güçleşir. Ayrıca sosyal mecralarda ve mesajlaşma platformlarında zaman geçiriyorsanız buradan gelen uyaranlar adrenalini yükseltebilir. Vücudunuz gevşemez ve böylede uykuya dalmanız güçleşir.

UZMANINDAN ÖNERİ

Konu hakkında uyarılarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Gökhan Gürel, “Cep telefonundan yayılan ışık melatoninin yani uyku salınımının azalttığı görülmektedir. Böylece uykuya dalmanın ve kaliteli bir uyku uyumanın güçleştiği görülür. Sosyal medyalarda ve mesajlaşma platformlarında oldukça zaman geçiriyorsanız buradan gelen uyaranlar adrenalin hormonunu yükseltir. Böylelikle vücut gevşeyemez ve uykuya dalmak güçleşebilir. İlerleyen zamanlarda cep telefonuyla oynarken uyuya kalmak, telefondan yayılan radyasyon nedeniyle beyin sağlığını oldukça olumsuz etkiler. Bunu alışkanlık haline getirmek; sabahları uykusuz, yorgun kalkmalara neden olur. Gün içinde hafıza ve konsantrasyon sorunları yaşanır. Bu sebeple yatmayı planladığınız saatten bir saat önce telefonla ilişkinin kesilmesi, aynı zamanda vücudunuzdan en az birkaç metre uzağa kapalı şekilde başka odaya bırakmak gerekmektedir” dedi.