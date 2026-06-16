Türkiye'de koronavirüs pandemisi ve küresel çip krizinin etkisiyle ortaya çıkan sıfır araç kıtlığı, 2021-2024 yılları arasında otomobil piyasasında ciddi usulsüzlükleri beraberinde getirmişti. Araç bulmak için sıraya giren vatandaşlar, bayiler tarafından fahiş fiyatlı ek aksesuarlar almaya zorlanmış veya sırayı öne çekmek için elden fazladan kayıt dışı paralar ödemek durumunda kalmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplamda 4 milyona yakın aracın satıldığı o dönemin faturasını kesmek için harekete geçti.

ELDEN ÖDENEN ÜCRETLER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, söz konusu tarihler arasında sıfır otomobil satın alan vatandaşlara resmi mektuplar göndermeye başladı. Gönderilen yazılarda, bayilere elden ödenen kayıt dışı ücretlerin ve zorunlu tutulan ek aksesuar işlemlerinin detaylı bir şekilde izah edilmesi talep ediliyor.

"ARAÇ NE KADARA VE NASIL ALINDI?" SORGUSU

Bakanlık müfettişleri tarafından gönderilen mektuplarda, öncelikle aracın gerçekte ne kadar bedelle satın alındığı ve ödeme işleminin nasıl (Banka, PTT, havale/EFT, nakit, kredi kartı vb.) yapıldığı soruluyor. Alıcılardan, yapılan tüm ödemelere ilişkin banka dekontları, makbuzlar, EFT-havale tutarları ve kart slipleri gibi belgelerin ibraz edilmesi isteniyor. Özellikle nakit ödeme yapılmışsa bunun net bir şekilde belirtilmesi şart koşuluyor.

ZORUNLU AKSESUAR VE FATURA OYUNU İNCELENİYOR

İncelemenin en kritik ayaklarından birini ise bayilerin zorunlu tuttuğu aksesuarlar oluşturuyor. Araçla birlikte yan basamak, park sensörü, sis farı, navigasyon, boya koruma veya seramik kaplama gibi işlemlerin alınıp alınmadığı sorgulanıyor. Ayrıca bu işlemlerin hangi firma tarafından yapıldığı, ödemenin kime yapıldığı ve karşılığında fatura kesilip kesilmediği detaylıca soruluyor.

TESLİMAT SIRASINDA AKSESUAR VAR MIYDI?

Başkanlığın yönelttiği bir diğer dikkat çeken soru ise zamanlama üzerine. Araç bayiden ilk çıkarıldığı anda faturada belirtilen aksesuarların araç üzerinde mevcut olup olmadığı araştırılıyor. Aksesuarların sonradan servise getirilerek takılıp takılmadığı, ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapıldığına dair izahat isteniyor.

SİGORTA VE EK GARANTİ BEDELLERİ DE LİSTEDE

Sorgulama sadece aksesuarla sınırlı değil. Araç bedeli haricinde bayiye ek garanti, kasko veya sigorta gibi işlemler için fazladan bir ödeme yapılıp yapılmadığı da müfettişlerin radarında.

15 GÜN İÇİNDE BELGELERLE CEVAP VERİLMESİ ŞART

Mektubu teslim alan araç sahiplerinin, talep edilen bilgilere sırasıyla, detaylı ve açık bir şekilde yanıt vermesi gerekiyor. Hazırlanan imzalı cevap yazısının, iletişim bilgileri ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 15 gün içinde ilgili müfettişlik adresine gönderilmesi zorunlu kılındı.

BİLGİ VERMEYENE İKİ KAT CEZA KESİLECEK

Sürecin ciddiyeti ise uygulanacak cezai yaptırımlarla vurgulanıyor. Başkanlık'ın araştırma talebine 15 gün içinde yanıt vermeyen, eksik ya da yanıltıcı bilgi sunan kişilere "özel usulsüzlük cezası" kesilecek ve bilgi vermeleri için yeni bir süre tanınacak. İkinci defa bilgi verilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi durumunda ise kesilen ceza iki katına çıkarılacak.