İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 538 milyar 268 milyon lirayla yine ikinci sıranın sahibi oldu. Star Rafineri AŞ 327 milyar 854 milyon lirayla üçüncü olurken, önceki yıl 6'ncı sırada bulunan OYAK-Renault 235,5 milyar lirayla 4'üncülüğe yükseldi. Onu 206,3 milyar liralık üretimden satışla Toyota Otomotiv, 165,7 milyar lirayla Arçelik izledi.

BURSA’DAN 23 FİRMA

İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinden Bursa’dan 23 firma yer aldı.

35’nci sırada Bosch San. ve Tic. A.Ş.,

86’ncı sırada Oyak Horse Makine Ekipmanları Tic. ve San. A.Ş.,

124’ncü sırada Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.,

146’ncı sırada Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş.,

157’nci sırada Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

179’ncu sırada Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.,

221’nci sırada Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.,

227’nci sırada Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.,

258’nci sırada Astemo Bursa Otomotiv A.Ş.,

262’nci sırada Almaxtex Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,

263’ncü sırada Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş.,

283’ncü sırada Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,

297’nci sırada Uludağ İçecek Türk A.Ş.,

307’nci sırada Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş.,

343’ncü sırada Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.,

415’nci sırada Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş.,

420’nci sırada Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.,

428’nci sırada S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği,

447’nci sırada T.K.G. Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.,

458’nci sırada Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,

470’nci sırada Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş.,

474’ncü sırada ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.,

476’ncı sırada Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş..