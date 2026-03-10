İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) ait iftar çadırında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.

Olay, Arnavutköy Merkez'de bulunan Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MHP'ye ait iftar çadırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangının ilk çıkış anları cep telefonu kamerasına yansırken, yangın sırasında çadırın etrafında asılı bulunan Türk bayrakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait bayrakların yanmaması için vatandaşların bayrakları topladığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.