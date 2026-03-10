Esenyurt'ta şerit ihlali yaparak karşı şeritten gelen araç sürücüsünü kornayla uyaran motokurye darp edildi. Aracından inen sürücü önce hakaret etti sonra sopayla saldırdı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde bu sabah yaşanan olayda iddiaya göre 34 NJG 249 plakalı araç sürücüsü, kendi şeridinden gitmeyip ihlal yaptı. Karşı şeritten gelen motokurye ise bu durum tepki gösterip el-kol hareketi yapıp kornaya bastı. Bu duruma sinirlenen araç sürücüsü aracından inerek motorluyla tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan araç sürücüsü hakaret edip eline sopa aldı. Motokurye ise kask kamerasını açıp bu anları çektiğini söyleyince ortalık karıştı. Motokurye üzerine yürüyen adam, sürücüyü motordan indirip darp etti. Çevredeki vatandaşlar duruma müdahale edip çılgına dönen adamı zor sakinleştirdiler.

Olayı anlatan motokurye Merthan Koçalı, 'Ben kendi şeridimde ilerliyordum, adam karşı şeritten benim şeridime geliyordu. Ben de korna çaldım, elimle yavaşlamasını söylemedim. Bana 'neden korna çalıyorsun' dedi. Ben de 'uyarmak içim çaldım' dedim ama bir anda öfkelendi. Hakaretler etmeye başladı bana. O sırada aracının kapısını açtı, motorumda zarar oluştu, ben de şikayet edeceğimi söyledim. Bunu duyunca sopa çıkararak benim üstüme geldi, araya insanlar girdi. Ben motorda otururken beni itti, yere düştüm ve motorum hasar gördü. Ben küfür veya hakaret etmedim, bana tehditler savurdu. Cahil cesareti olduğunu düşünmüyorum, yanında üstelik bir de eşi vardı. Bu işin doğrusu bu değil. Eşinin yanında zaten bu şekilde davranmaması gerekiyor' dedi.