Sahipsiz hayvanlar için Türkiye’yi gezen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, yazdığı "Ben Bir Köpeğim" adlı kitabının gelirini sokak hayvanlarına bağışladı. 34. Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan İğdigül, kitabını imzaladı.

Edremit Kitap Fuarından.sonra Burhaniye ye gelen Semih İğdigül, 12 yıldır tüm Türkiye’yi karış karış gezerken, gittiği yerlerde yaptığı gösterilerle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor. İğdigül, sahipsiz hayvanlar için 12 yıl önce çıktığı yolda, önce ülke genelindeki barınakları gezip yerel yöneticilerle bir araya geldi. Bir süre sonra hayvan sevgisinin küçük yaşta başlayacağını düşünerek ortaokul ve liselerde seminerler vermeye başlayan İğdigül, bir çok il ve ilçede çocuklarla buluştu. Mersin’den geldiğini kaydeden İğdigül. “ Edremit Kitap Fuarına katıldım. Şimdi de buradayım. Kitabımın geliri sokak hayvanlarına harcanacak. Bura da 3 gün kalacağım. Bundan sonra da yurdun değişik yerlerindeki kitap fuarlarına katılacağım. Gezilerime devam edeceğim. Eğer bu hayvanların bir hakkı varsa bunu Türkiye’ye yayacağım" dedi.