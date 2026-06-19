Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen 'THOF Engelsiz Adımlar Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası', Kocaeli'de gerçekleştirildi. 'Kaybedeni olmayan yarışma' olarak nitelendirilen organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen özel bireyler sahnede hünerlerini sergileyerek izleyenlerden alkış aldı.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, özel bireylerin halk oyunları aracılığıyla kültürel yaşamın içerisinde daha aktif yer almalarını sağlamak ve yeteneklerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen takımları aynı sahnede buluşturan organizasyon, özel bireylerin sanat ve sosyal gelişimlerine katkı sunarken toplumsal farkındalığın artırılmasına da zemin hazırladı.

'Gerçekten kaybedeni olmayan bir yarışma'

Organizasyonun açılışında konuşan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, kentin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birçok büyük, marka organizasyona ev sahipliği yapıyoruz ama bu organizasyonun özel bir yeri var. Gerçekten kaybedeni olmayan bir yarışma. Emeği geçen federasyonumuza, eğitmenlerimize ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum' dedi.

THOF Başkanı Hüseyin Güler ise İl Müdürü Yavaşer'in sözlerine katıldığını vurgulayarak, 'İl Müdürümüz çok güzel bir şey söyledi, gerçekten kaybedeni olmayan bir yarışma ama bir talimat çerçevesinde olsun istedik. Seneye Allah izin verir ve başkanımız müsaade ederse bu organizasyonu her daim sizlerle birlikte burada yapacağız. Tüm yarışmacı kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileterek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de organizasyonun önemine dikkati çekerek, 'Bugün azmin, emeğin, dayanışmanın, kalpten kalbe köprü olmanın örneğini izleyeceğiz. Kardeşlerimiz çok ciddi ve meşakkatli bir çalışmanın sonucunu sergileyecekler. Tüm kardeşlerimiz bu yarışmanın kazananıdır' diye konuştu.

Düzce ekibi Bosna yolcusu

Şampiyonada, Düzce Belediyesi bünyesindeki 'Kusursuz Kafe'de istihdam edilen özel bireylerden oluşan halk oyunları ekibi de sahne aldı. Aylarca süren hazırlıklarının ardından sahneye çıkan ekip, sergiledikleri performansla salondakilerden yoğun alkış aldı.

Halk Oyunları Antrenörü Ali Özkaya, yaklaşık 6 yıldır Kusursuz Kafe ekibini çalıştırdığını belirterek, 'Öğrencilerim aynı zamanda Kusursuz Kafe'de istihdam ediliyor. Onların sosyal yaşama daha entegre olabilmeleri için bir arada yol yürüyoruz. 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi resmi törenlerde çocuklarımız görev alıyor. Önümüzdeki ekim ayında ilimizi ve ülkemizi Bosna'da temsil edecekler. Bizi destekleyen Düzce Belediye Başkanımız Sayın Dr. Faruk Özlü'ye de çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.