Çayırova Belediyesi tarafından Özgürlük Mahallesi sakinlerinden gelen talepler ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirilen projede önemli aşama kaydedildi. İnşaat alanında yürütülen çalışmalar kapsamında; 2. bodrum kat, 1. bodrum kat ve zemin kat betonarme imalatları tamamlandı. Ekipler son olarak zemin katın tabla beton dökümü işlemini gerçekleştirdi.

Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan çok amaçlı proje tamamlandığında; Özgürlük Mahallesi'ne modern bir aile sağlığı merkezi, eğitim süreçlerine katkı sunacak bilgi evi, kütüphane ve kadınların kullanımına sunulacak yeni bir spor salonu kazandırılmış olacak.

'En kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız'

Çalışmaları yerinde takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şantiye alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Beton serim çalışmalarını denetleyen Başkan Çiftçi, projeyi ilçeye kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışımızla Özgürlük Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi projemiz hızla yükseliyor. Özgürlük Mahallemize çok yakışacak bu önemli projeyi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız' ifadelerini kullandı.