Osmangazi Belediyesi, düzenlediği ‘Mahallemizde Şenlik Var’ etkinlikleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşlara eğlenceli günler yaşatmaya devam ediyor.

Başlatılan ‘Köyümüzde Şenlik Var’ etkinlikleri, dağ ve ova mahallelerinin ardından merkez mahallelere taşındı. Bu kapsamda, Hamzabey, Kocanaip, Yahşibey ve Muradiye mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikler, Muradiye Parkı’nda yoğun ilgiyle karşılandı. Müzik, dans, eğlence ve sanatı bir araya getiren bu etkinliklerde, yüzlerce vatandaş, çocuklar için kurulan oyun parkurlarında eğlenirken, yetişkinler de Osmangazi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun söylediği hareketli şarkılarla coştu. Ayrıca, düzenlenen yemek yarışmasına katılan kadınlar hünerlerini sergileyerek çeşitli hediyeler kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve belediye meclis üyeleri de etkinliğe katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Aydın, etkinliklerin yaz boyunca kırsal bölgelerde gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu şenliklerde herkes, geçmişe bir yolculuk yapıyor. İnsanoğlu sadece karnını doyurmakla kalmamalı; ruhunu da doyurması gerekiyor. Bu nedenle kültürel etkinliklere ağırlık veriyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri de böyle güzel bir etkinlikle bir araya geldikleri için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini iletti.