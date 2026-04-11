Nilüfer Belediyesi tarafından Pancar Deposu’nda düzenlenen "Nasıl Yapmışlar?" söyleşi serisinde, Doç. Dr. Levent Ünsaldı, kültürel çalışmalar alanının kurucu isimlerinden Richard Hoggart’ın sosyolojik yaklaşımlarını ve araştırma yöntemlerini anlattı.

Söyleşide, Richard Hoggart’ın “Okuryazarlığın Kullanımları” eseri odağa alınırken, Doç. Dr. Levent Ünsaldı sosyolojinin yalnızca makro yapılar ve istatistiklerle sınırlı olmadığını, esasen gündelik yaşamı anlamaya odaklanması gerektiğini vurguladı. Ünsaldı, Hoggart’ın işçi sınıfını yalnızca ekonomik bir kategori olarak gören klasik Marksist yaklaşımın ötesine geçerek, onu kendine özgü kültür ve değerler bütünüyle ele aldığını ifade etti.

Söyleşide ayrıca sıradan bireyin dünyayı “biz” ve “onlar” şeklinde algılayışı ile mahalle hafızasının toplumsal kimlik oluşumundaki etkisi ele alındı. Kitlesel popüler kültürün yerel bağları zayıflatması ise Hoggart’ın “kültürel yerinden edilme” kavramı üzerinden değerlendirildi. Ünsaldı, yazarın kendi yaşam deneyimlerinden beslenen otobiyografik anlatım tarzının, sosyolojik araştırmalar için işlevsel bir yöntem sunduğuna dikkat çekti.