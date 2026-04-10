UNESCO'nun, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı olan 2026 yılının 'Şeyh Edebali Yılı' ilan edilmesi kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Yaşayan Miras Şöleni' düzenlendi. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt'un uğraşları sonucu Bilecik Valiliği iş birliğinde gerçekleştirilen şölene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'Bilecik, kültürümüzün hem üretildiği hem de yaşatıldığı önemli bir şehir'

Açılış konuşması yapan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, 'Tarihimizin kök saldığı, medeniyetimizin filizlendiği topraklar olan; kültürü, doğası ve köklü geçmişiyle gönüllerimizde farklı ve ayrıcalıklı bir yere sahip bu güzel şehirde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz Yaşayan Miras Şölenleri'nin2026 yılındaki yolculuğunun üçüncü durağında; Osmanlı Devleti'nin manevi ve fikrî kurucuları Ertuğrul Gazi'yi, Şeyh Edebali'yi, Dursun Fakih'i yetiştirmiş, Kurtuluş Savaşı'nda dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış Bilecik'te bulunmak bizim için gurur ve mutluluk kaynağı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlediğimiz Yaşayan Miras Şölenleri, geçtiğimiz yıl geniş kitlelere ulaşarak büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı. 10 farklı şehirde hayata geçirdiğimiz bu etkinlikler; hem sanatçılarımızın hem de sanatseverlerimizin yoğun katılımıyla kültür hayatımıza ve düzenlediğimiz şehirlere önemli bir değer kattı. Bu şölenlerle amacımız; yalnızca el sanatlarımızı görünür kılmak değil, aynı zamanda gelenekten geleceğe uzanan kültürel hafızamızı diri tutmak, ustalarımızın birikimini ve emeğini yeni nesillere en iyi şekilde aktarmak. Zira biz biliyoruz ki her bir ustamız birer okul, birer derya. Ortaya koydukları her eser ise bu toprakların ruhunu taşıyan, geleceğe bırakılmış kıymetli birer miras. Bilecik; sahip olduğu tarihteki yeri ve doğal güzelliklerinin yanında, kültürel birikimi ve sanatkârlarıyla yaşayan mirasımızın önemli merkezlerinden biri konumunda. Ulusal envantere kayıtlı 12 unsur ve Bakanlığımıza kayıtlı 20 sanatçısıyla Bilecik, kültürümüzün hem üretildiği hem de yaşatıldığı önemli bir şehir. Şölenimiz vesilesiyle de Bilecik'te13 ilden 30 sanatçımızı ağırlıyoruz' dedi.

'UNESCO'unun 'Şeyh Edebali Yılı' ilanı köklü mirasın evrensel düzeyde kabul gördüğünün önemli bir göstergesidir'

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ise 'Bilecik; köklü tarihi, zengin kültürü ve asırlardır yaşatılan değerleriyle, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kuran önemli bir şehirdir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan, tabiat güzellikleriyle öne çıkan ve köklü geçmişiyle dikkat çeken bu şehir, aynı zamanda kültürel mirasımızın en önemli taşıyıcılarından biridir. 2026 yılının, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretleri'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla UNESCO tarafından anma programına alınarak 'Şeyh Edebali Yılı' ilan edilmesi de bu köklü mirasın evrensel düzeyde kabul gördüğünün önemli bir göstergesidir. Şeyh Edebali'nin ilmi, adaleti ve insanı merkeze alan yaklaşımı ile 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Yaşayan Miras Şöleni; kültürel değerlerimizi yaşatmak, geleneklerimizi geleceğe taşımak ve bu zenginliği yeni nesillerle buluşturmak adına son derece kıymetli bir adımdır. El sanatlarından geleneksel oyunlara, sahne sanatlarından kültürel etkinliklere kadar pek çok değerin bir araya geldiği bu şölen, milletimizin hafızasını diri tutan önemli bir buluşma noktası olacaktır' dedi.

Konuşmaların ardından foklar gösteriler ve sergi alanının açılışı gerçekleşti.