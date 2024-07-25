3 DEVLET HASTANESİ GEZDİ

Son yaşanan olayda 3 parmağını kesen Emir Okur, 3 devlet hastanesi gezmesinin ardından 36 saat sonra özel hastanede ameliyat edildi. Yaşanan gecikme nedeniyle 1 parmağında hasar oluşan Okur, duruma tepki gösterdi.

48 SAAT KANLAR İÇİNDE BEKLEDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 Haziran Perşembe günü saat 10.00 sıralarında arkadaşına yardım etmek için gittiği yerde şarjlı kemik kesme makinesiyle sağ elinin 3 parmağını kesen Emir Okur (59) yoldan geçen vatandaşlar tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Okur, İnegöl Devlet Hastanesinde plastik cerrahi de yoğunluk nedeniyle ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Emir Okur’a, burada da yaşanan yoğunluk nedeniyle 4 gün sonrasına randevu verildi. Sağlığından endişelenen Okur, Şehir Hastanesinden sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Burada da uzun süre ameliyat için sıra bekleyen Okur, çıkış yapıp Bursa’da özel bir hastaneye gitti. Kesi olayının ardından 36 saat sonra ameliyat olabilen Okur, sağ elinin işaret parmağında hareket kısıtlığı yaşadı.

‘KAÇ PARAYA ANLAŞTIN?’

İnegöl’de plastik cerrahının olmamasına tepki gösteren Okur, 3 devlet hastanesine başvurduğunu ama bir türlü kendisine yardımcı olunmadığını söyleyerek, “3 Devlet hastanesine gittikten sonra çıkış yapıp özel hastaneye gitmek istedim. Bursa’da hastane polisi yanıma gelip ‘Kaç paraya anlaştın?’ diyerek hesap sormaya çalıştı” dedi.

GEÇ MÜDAHALE MAĞDUR ETTİ

İlk müdahalenin 36 saat sonra yapılması sebebiyle sağ elinin işaret parmağında hareket kısıtlığı meydana gelen Emir Okur, “Özel hastanede Cuma günü saat 18.00’de ameliyat oldum. Geç müdahaleden dolayı çok fazla kan kaybı yaşadım ve işaret parmağımda hareket kısıtlığı var. İnegöl gibi mobilya şehrinde plastik cerrahinin olmaması büyük bir sorun” dedi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE