Tıp uzmanları, inme vakalarının halk arasında "felç" olarak bilindiği önemli bir sağlık sorunu olduğunu ve erken müdahalenin hayati bir öneme sahip olduğunu vurguluyorlar. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Türkan Acar ve Doç. Dr. Bilgehan Atılgan Acar, topluma inme hakkında bilgi verdi.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 17 milyon kişinin inme geçirdiğini ve bu nedenle yaklaşık 6 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini belirten uzmanlar, Türkiye'de son yıllarda inmeyle ilişkili kalıcı sakatlık ve ölüm riskinin yaygınlaşan tedavilerle birlikte azaldığını ifade ediyorlar.

Doç. Dr. Türkan Acar, inme risk faktörlerini şu şekilde sıralıyor: yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı, yüksek kolesterol düzeyi, sağlıksız beslenme, obezite, hareketsiz yaşam, aşırı alkol tüketimi, madde kullanımı, kalp ritim bozuklukları, ve kalp kapak hastalıkları gibi etkenler inme riskini artırabilir. Bu risk faktörlerinin bilincinde olmanın ve tedavi edilmesinin inme riskini azaltmada kritik bir rol oynadığını belirtiyor.

İnmenin belirtileri hakkında konuşan Doç. Dr. Bilgehan Atılgan Acar, en sık karşılaşılan belirtilerin vücudun bir yarısında güçsüzlük, konuşma bozukluğu, ağızda kayma, dengesizlik, yürüme güçlüğü ve görme kaybı olduğunu açıklıyor. Ayrıca, inme vakasının hemen tanımlanması ve hızlı müdahale edilmesinin kalıcı hasarı önlemek açısından çok kritik olduğunu vurguluyor. Bu doğrultuda, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan İnme Merkezi'nin büyük bir kazanım olduğunu belirtiyor.

Doç. Dr. Bilgehan Atılgan Acar, inme belirtilerinin ortaya çıktığında, hasta veya hasta yakınının vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezi ile iletişime geçmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ve inme belirtilerinin halk arasında daha iyi tanıtılması gerektiğini ifade ediyor.