Renkleriyle ve kokularıyla kiminin bahçesini, anlamına göre ise kiminin kalbini renklendiren çiçekler, geniş fiyat bandıyla her kesime hitap ederken vatandaşlar tarafından bu sezon en çok orkide tercih edildi.

Görünüşleri ve kokularıyla herkesin ilgisini çeken çiçek ve bitkiler, vatandaşlar tarafından çokça tercih edilerek kimisinin evini, kimisinin ise gönlünü renklendiriyor. Her birinin farklı anlamı olan çiçekler bu sezonda vatandaşlar tarafından çokça satın alındı. Bu sezonun favori bitkileri arasında sardunya, papatya ve vinka olurken, en çok tercih edilen ise orkide oldu.

En çok orkide tercih edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi 25 yıldır çiçekçilik işiyle uğraşan Ayşe Sancak Tutan, çiçeklerin yalnızca bir dekor değil, her birinin anlamı olduğunu, yaşam alanlarını ve kalpleri renklendiren birer yaşam kaynağı olduğunun altını çizdi. Bu sezonun favori bitkileri arasında sardunya, papatya ve vinka gibi yazlık çiçekler öne çıktığını dile getiren Tutan, sonbaharın yaklaşmasıyla kasımpatı ve sıklamen gibi bitkilerin de raflardaki yerini alacağını söyledi. Tutan ayrıca bu sezon özellikle orkidenin çok tercih edildiğini ve fiyatının 590 TL olduğunu belirtti.

"Kırmızı renk aşk, pembe gönül işi için"

Müşterilerin, çiçekleri rengine veya işlevine göre seçtiğini belirten Tutan, "Kırmızıyı aşk için alıyorlar veya karşı tarafa gönlü kayan genelde pembe renkli çiçeği tercih ediyor. Bunun yanı sıra kimisi ’Annem bu çiçeği sever’ diye tercih ediyor kimisi bahçesi için alıyor, kimisi de havayı temizlesin diye çiçeği tercih ediyor. Örneğin astım hastası olan bir insan yatak odasına gidip kılıç çiçeği koyabiliyor" diye konuştu.

"Çiçekler gerek geniş fiyat bandıyla gerek kalıcı ve canlı olmasıyla her kesim tarafından çok tercih ediliyor"

Çiçeklerin her kesime hitap ettiğini söyleyen Tutan, "Buraya gelen bir müşteri 15 TL’ye bile çiçek bulabiliyor. Orkidemiz 80 TL, papatyalarımız 80 TL, vinkalarımız 80 TL, karanfilimiz 60 TL, mevsimlik çiçeklerimizin tanesi 15 TL. Tabak veya cam vazo aldığınız zaman bu kırılabiliyor, fakat çiçek canlı olduğu için devamlılığı bir ömür devam ediyor ve karşı tarafa hep sizi hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

"Çiçek çocuk gibidir"

Çiçeklerin yalnızca dekoratif bir obje olmadığını, aynı zamanda terapi edici etkisi olduğunu dile getiren Ayşe Sancak Tutan, "Çiçek çocuk gibidir. Tohumdan vitamini ve suyunu verir büyütürsünüz ve o size bir evlat olur. Ben onlara hep öyle bakıyorum ve onlarla çok konuşuyorum. İnsanlar gibi onlar da ilgi ve sevgi bekliyorlar. Bir çiçeğe ilgi, sevgi göstermediğin zaman ve gün ışığından ayrı tuttuğunuz zaman aynı insanlar gibi solabiliyor" ifadelerini kullandı.