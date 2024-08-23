Atatürkçü Düşünce Derneği yeni eğitim öğretim yılı burs başvuruları bugün başlıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılıç ADD’nin yaptığı öğrenci bursları ile ilgili bir açıklama yayınlayarak, burslara destek olanlara teşekkür ederek 2024/2025 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle burs başvurularının bugün başlayacağını burs başvurularının 5 Ekim tarihine kadar devam edeceğini ve sadece 4 yıllık yüksek öğrenim öğrencilerine burs verileceğini belirtti.

Kılıç’ın açıklaması şöyle;

“1998-1999 Eğitim Öğretim yılında sizlerin katkılarıyla 13 öğrenciye burs vererek başlattığımız eğitim bursu çalışmalarımız 25. yılını tamamladı.2023-2024 öğretim yılı itibariyle eğitim bursu alan öğrenci sayısı binlerle ifade edilecek düzeydedir. Öğrenci-lerimize ödenen bursun tamamına yakını, sizin gibi Atatürkçü insanların, Atatürkçü gençlerin yetişmesi için gösterdiği duyarlılık sonucu toplanmıştır. Yaptığınız bu değerli katkılarla birçok gencimizin eğitim ve öğretimini sürdürebilmesini sağladığınız gibiAta’mızın ülkemizi emanet ettiği gençlerin irticai ve bölücü kuruluşların eline düşmesini engellediğinizi bilmenizi isteriz.

Burs çalışmalarımız, genel merkezimizin hazırlamış olduğu burs yönetmeliğine göre önceden belirlenen bir takvim uyarınca yapılmaktadır. Belirlenen burs takvimi ve burs başvuru koşulları, şubemiz tarafından yerel basın aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Eğitim Bursu Keşan ve köylerinde oturan, başarılı, maddi desteğe gereksinimi olan (4 ) dört yıllık fakültelerde okuyan Atatürkçü düşünceye sahip gençlere başarı durumuna göre verilmektedir. Başvuruda bulunan öğrenciler, Şube Yönetim Kurulumuzca titizlikle araştırılarak genel merkezimizin onayı ile burs verilmesi sağlanmaktadır.

Burs alan öğrencilerin isimleri, öğrencilerin incinmemesi için belirtilmemektedir. Burs için katkıda bulunan sizlerin öğrencilerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istemeleri halinde derneğimizce tüm bilgiler verilmektedir.

2024-2025 Öğretim yılı için burs başvurularımız 23 Ağustos-05 Ekim 2024 tarihleri arasında Dernek birimimizden alınacak başvuru formu ile şahsen yapılacaktır.

ADD Keşan Şubesi eğitim bursu çalışmalarına yaptığınız beklentisiz katkılarınızın, doğru şekilde kullanıldığına ve titizlikle yapılan araştırmalardan sonra dağıtıldığına emin olmanızı dileriz.

Bu özverili katkılarınız için burs alan öğrencilerimiz adına teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.