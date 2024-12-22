Olay, 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Diyarbakır kökenli olan ve kısa bir süre önce Manisa’nın Turgutlu ilçesinden İzmir’e taşındığı öğrenilen İbrahim Köçer’in, uzun süredir ilaçlarını kullanmadığı iddia edildi. Özel bir nakliye firmasında çalışan ve üç çocuk babası olan Köçer, olaydan önce 26 ve 9 yaşlarındaki kızlarını evden gönderdi. Henüz bilinmeyen bir sebeple eşiyle tartışmaya başlayan Köçer, Nurtaç Köçer’i boğarak öldürdü. Daha sonra evin balkonunda kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Ailenin diğer çocuğu Y.K., işten eve döndüğünde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Annesinin cansız bedenini evde, babasını ise balkonda asılı halde gören genç, büyük bir şok yaşadı. Çığlıklarını duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Köçer çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.