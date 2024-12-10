Başiskele Belediyesi, budama çalışmalarından elde edilen dalları, devrilen ve kuruyan ağaçları vatandaşa sosyal yardım olarak sunuyor.

Başiskele Belediyesi, yardıma muhtaç, evinde soba ile ısınan vatandaşlara yakacak odun yardımıyla bulunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yıl boyunca ilçe genelinde yaptığı ağaç budama çalışmalarından elde edilen dallar, devrilen ve kuruyan ağaçlar vatandaşa sosyal yardım olarak sunuluyor. Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle ormandan temin edilen odunlar da yakacak olarak vatandaşa ulaştırılıyor. Belediye depolarında muhafaza edilen ve küçük parçalara ayrılan odunlar, çuvallanarak kışın soba ile ısınan hanelerin kapılarına kadar götürülerek teslim ediliyor.

Başiskele Belediyesi, yakacak odun talebinde bulunan ve sosyal tespit sonrası uygun görünen hanelere soğuk havalar sona erene kadar odun yardımına devam edecek.