Gün boyu elden düşmeyen, yemek masalarından toplu taşıma araçlarına kadar her ortama giren ve en kirli yüzeylerle temas eden bu cihazların, düzenli temizlenmediği takdirde adeta bir "mikrop yuvasına" dönüştüğü belirtiliyor. Uzmanlar, gün içinde yüzlerce kez dokunulan ve konuşurken yüz ile doğrudan temas eden telefonların, en az el yıkama alışkanlığı kadar sıkı bir hijyen rutinine dahil edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

"Cep telefonları mikrop yuvası"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, cep telefonlarının bulaşıcı hastalıklar açısından risk taşıdığını vurguladı. Yurtseven, "Cep telefonları kesinlikle mikrop yuvasıdır çünkü 7/24 hep yanımıza. Ellerimizi eve girince, yemeklerden önce ve sonra yıkıyoruz. Hiç telefonlarımızı siliyor muyuz? Tabii ki de hayır. O nedenle telefon temizliğine dikkat çekmek istiyorum. Hep elimizde ve ellerimizi temizken de kirliyken de dokunuyoruz. Masaüstlerine bırakıyoruz, rastgele yerlere koyuyoruz. Haliyle de çok da temiz olmuyor" dedi.

"Alkol bazlı ürünlerle silinmeli"

Dr. Yurtseven, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için telefonların ve koruyucu kılıfların düzenli dezenfekte edilmesi gerektiğini belirterek, "Alkol oranı yüksek dezenfektan ve kolonyalarla dışını silebiliriz. Ayrıca o kılıfları çok uzun süreli kullanmamak gerekiyor. Ellerimiz kirliyken telefona dokunmamaya dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.