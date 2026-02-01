Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Kütahya Tasarım Teknokent, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla saha çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik’i ziyaret eden Genel Müdür Doç. Dr. Durmuş Özdemir, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Teknokent’in faaliyetleri ve sağladığı teşvik imkanları hakkında akademik personele sunum yapan Doç. Dr. Özdemir, kurumun büyüme ivmesine dikkat çekti. Şubat ayı itibarıyla bünyelerindeki Ar-Ge firması sayısının 130’a ulaşacağını müjdeleyen Özdemir, "Yazılım ihracatı gerçekleştiren Teknokent firmalarımız, 2025 yılı içerisinde ülkemize 24 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlayarak yerli teknoloji gücümüzü kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin en somut çıktısı ise Tavşanlı MYO öğrencilerine yönelik planlanan eğitimler oldu. Görüşme sonunda; öğrencilerin girişimcilik ekosistemine dahil edilmesi, ön kuluçka ve kuluçka süreçlerini yakından tanımaları amacıyla okul bünyesinde bir eğitim semineri düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

İş birliği kapsamında Bahar döneminde Tavşanlı MYO öğrencileri için Teknokent’e teknik gezi düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu gezi ile öğrencilerin, başarılı girişimci firmaların yönetici ve çalışanlarıyla bir araya gelerek sektördeki gerçek deneyimleri yerinde gözlemlemesi hedefleniyor.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.