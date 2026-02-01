Çocuklarda diş tedavileri, yetişkinlere kıyasla daha hassas bir süreci ifade ediyor. Özellikle küçük yaş gruplarında korku, kaygı ve tedaviye uyum sorunları sık görülüyor. Bu durum, kimi zaman çocuğun psikolojisini, tedaviye uyumunu hatta ilerleyen yıllarda diş hekimiyle kuracağı ilişkiyi bile doğrudan etkileyebiliyor. Küçük yaş gruplarında, yoğun diş hekimi korkusu yaşayan çocuklarda ya da özel ihtiyaçlı çocuklarda klasik yöntemlerle tedavi her zaman mümkün olmayabiliyor. Medline Adana Hastanesi Diş Doktoru İrem Selek, bu gibi durumlarda doğru şartlarda uygulanan genel anestezinin güvenli bir tedavi seçeneği olduğunu söyleyerek önemli bilgiler verdi.

Karar beraber verilmeli

Dr. İrem Selek, çocuklara uygulanan diş tedavilerinde genel anestezinin bir "kolay yol" değil, doğru hasta seçimi yapıldığında çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını koruyan bir yöntem olduğunu belirtti. Dr. Selek, "Amaç yalnızca dişleri tedavi etmek değil, çocuğun diş hekimiyle olan ilişkisini sağlıklı bir temelde başlatmaktır aynı zamanda. Her çocuk özeldir ve bu nedenle genel anestezi kararı mutlaka diş hekimi ve anestezi uzmanı tarafından birlikte değerlendirilmelidir. Genel anestezi, çocuğun tamamen uyutulduğu, ağrı, korku ve stres hissinin ortadan kaldırıldığı kontrollü bir tıbbi uygulamadır. Diş tedavilerinde genel anestezi sayesinde çocuk, yapılan işlemleri hatırlamaz ve tedavi sırasında istemsiz hareketler olmaz. Bu da diş hekiminin işlemleri daha sağlıklı ve kontrollü şekilde yapmasına imkan tanır. Her çocuk için genel anestezi gerekli değildir. Ancak bazı durumlarda en doğru ve hatta kaçınılmaz seçenek olabilir. Özellikle 3-6 yaş arası tedaviye uyum sağlayamayan çocuklar, aşırı diş hekimi korkusu olanlar, ağız içinde çok sayıda çürüğü bulunan ve uzun sürecek tedaviler gereken hastalar, özel ihtiyaçlı çocuklar ya da daha önce travmatik diş hekimi deneyimi yaşamış çocuklar için genel anestezi önemli bir alternatiftir. Bu tür vakalarda tedaviyi zorla ve parça parça yapmak hem çocuğun psikolojisini olumsuz etkileyebilir hem de tedavilerin yarım kalmasına neden olabilir" diye konuştu.

Güvenli bir seçenek sunuyor

Ebeveynlerin genel anesteziyle ilgili en büyük endişesinin güvenlik olduğunu kaydeden Selek, "Günümüzde hastane ortamında, anestezi uzmanı eşliğinde ve gerekli tüm ön değerlendirmeler yapılarak uygulanan genel anestezi, bilimsel olarak güvenli kabul edilmektedir. Tedavi öncesinde çocuğun genel sağlık durumu değerlendirilir, gerekirse tetkikler ve ilgili branş konsültasyonları yapılır. Anestezi süreci boyunca çocuğun tüm hayati refleksleri sürekli izlenir. Bu nedenle genel anestezi, kontrolsüz uygulamalarla karıştırılmamalıdır. Genel anestezinin en önemli avantajlarından biri de tüm diş tedavilerinin tek seansta tamamlanabilmesidir. Bu sayede çocuk korku ve stres yaşamaz, psikolojik travma riski azalır ve tedaviler daha kaliteli şekilde yapılır. Aynı zamanda aileler için zaman kaybı da önlenmiş olur. Çocuk, diş hekimi korkusunu pekiştirecek olumsuz hatıralar yaşamadan tedavisini tamamlamış olur. Bilimsel çalışmalar, güvenilir merkezlerde, doğru ve uygun şekilde uygulanan genel anestezinin çocukların gelişimi üzerinde kalıcı, olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir. Bu doğrultuda, genel anestezi altında çürük tedavileri, dolgular, kanal ve pulpa tedavileri, diş çekimleri, paslanmaz çelik kron uygulamaları, yer tutucu planlamaları, travmaya bağlı diş tedavileri ve ağız hijyeni işlemleri güvenle yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.