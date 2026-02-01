Hakemler: Şevket Teker, Anıl Çiftçi, Yusuf Ökmen
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş(Dk 88 Burak Aydın) Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın(Dk 81 Hasan Alp Altınoluk) Hüseyin Afkan(Dk 46 Yusuf Tursun) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Gökdeniz Tandoğan, Erdem Reis, Gürkan Başkan, Mustafa Arda Kartal, Batuhan Günaldı, Yasin Başyataç, Kazım Can Kahya, Kadir Arı(Dk 84 Umut Uzun) Hasan Ayaroğlu(Dk Gökmen Özince) Ahmethan Köse(Dk 79 İbrahim Talay)
Sarı kartlar: Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu (İnegölspor) Yasin Başyataç, Erdem Reis, Ahmethan Köse, Umut Uzun (Kastamonu)
Goller: Ahmet Özkaya, Enes Yılmaz (İnegölspor) Ahmethan Köse,Kazım Can Kahya (Kastamonu)
Maçtan önemli dakikalar
12'nci dakikada gelişen Kastamonuspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ahmethan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
15'nci dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Özcan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ahmet'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
30'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında Hüseyin'in attığı pasla ceza sahasında buluşan Enes'in vuruşu ağlarla. 2-1
51'nci dakikada gelişen Kastamonuspor atağında ceza sahasında topla buluşan Kazım Can'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-2