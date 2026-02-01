Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Musa Çağıran, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, İlhan Depe, Muhammet Demir

Adanaspor: Saffet Vehbi Urhan, Bartu Büyükköztürk, Arda Bulca, İsmail Solmaz, Türker Kaplan, Mehmet Taşçı, Mücahit Beliren, Mirac Akay, Semih İsmail Bakır, Mustafa Talha Öz, Ayaz Kestir

Maçtan dakikalar

28. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Muhammet Demir, kaleciyle topu farklı köşelere göndererek Bursaspor’u 1-0 öne taşıdı.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında yeşil-beyazlılar bir gol daha buldu. Ceza sahasına yapılan ortada Halil Akbunar, topu Soner Aydoğdu’ya aktardı. Soner Aydoğdu, boş pozisyonda yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

58. dakikada Bursaspor, Halil Akbunar’ın kaydettiği golle skoru 3-0’a taşıdı. Tecrübeli futbolcu, bu golle birlikte yeşil-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

74. dakikada sahneye çıkan Ertuğrul İdris Furat, attığı golle farkı dörde çıkardı.

75. dakikada Hamza Gür fileleri havalandırarak Bursaspor adına beşinci golü kaydetti.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Musa Çağıran’ın attığı golle Bursaspor bir kez daha ağları sarstı. Yeşil-beyazlı ekip, sahadan 6-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.