Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir binanın mutfak kısmında bulaşık makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Hacı Osman Mahallesi Özlem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 4. katındaki mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye, bulaşık makinesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden daire sakinleri sokağa çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan yada etkilenen olmazken, mutfakta maddi hasar oluştu.