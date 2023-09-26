Balıkesir'in Kuvayi Milliye Mahallesi'nde bir inşaat alanında çalışan iki işçi arasında trajik bir olay yaşandı. İşçilerden biri olan 47 yaşındaki B.K., inşaatın yakınlarında bulduğu av tüfeğini denemek istedi. Ancak tüfeğin çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla inşaata doğru ateş ettiği sırada, diğer işçi Dursun G. başından vuruldu.

Olay sonucunda Dursun G. olay yerinde yaşamını yitirirken, polis ekipleri hemen olay yerine çağrıldı ve B.K. gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda, hayatını kaybeden Dursun G.'nin cesedi morga gönderilirken, tüfeği ateşleyen B.K. ise polis merkezine götürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.