Milli Eğitim Bakanlığı’nın “81 İlde 81 Ekmek Fırını Projesi” kapsamında Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fırını hizmete girdi. İnegöl Belediyesi’nin katkılarıyla oluşturulan fırın taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin ekmek ihtiyacıyla birlikte, yine İnegöl Belediyesi’nin un ve ekipman desteği ile somun ekmek üretimine de başladı. Okulda üretilen ekmekler 9 noktada 4 TL’den satışa sunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında “81 İlde 81 Ekmek Fırını” projesini hayata geçirmişti. Farklı şehirlerde uygulanmaya başlayan projenin İnegöl’de de Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçirilmesi planlandı. Öğretmenler nezaretinde öğrencilerin hem eğitim alıp hem üretim yapacağı fırın, bugün düzenlenen törenle ilçe protokolünün de katılımıyla açıldı. İlk ekmekler fırından çıkarak misafirlere ikram edildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN 500 BİN TL’LİK YATIRIM

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı bulunan okulda, İnegöl Belediyesi katkılarıyla ekmeklerin üretileceği fırın kuruldu. Bakanlık tarafından temin edilen makina ve ekipmanlarının verimli şekilde kullanılması için fırın alanının alt ve üst yapısı ile birlikte; makinalara elektrik hattı çekilmesi, kombinasyon panoların ve enerji panolarının hazırlanması, doğalgaz hattının projelendirilip çekilmesi, yangın kapıların takılması, pis ve temiz su hatlarının dışarıya aktarılması, baca sistemi yapılması ve inşaat işleri gibi konularda İnegöl Belediyesi tarafından 500 bin TL yatırım yapıldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN UN DESTEĞİ

Taşımalı sistemle eğitimini sürdüren ve öğle yemeklerini okullarında yiyen öğrencilere ekmek üretecek söz konusu okul fırını, İnegöl Belediyesi’nin talebi üzerine vatandaşlara da daha ucuz ekmek sunulması adına somun ekmek üretimine de başladı. Aynı zamanda İnegöl’ün yeni ekmek üretim merkezi olacak tesiste günlük 1000 adet somun ekmek ve 3100 adet roll ekmek üretilecek. Yıl sonuna kadar ise hedef günlük 5000 adet somun, 15 bin adet roll ekmek üretmek. İnegöl Belediyesi bu noktada vatandaşa ucuz ve sağlıklı ekmeğin ulaşması adına öğrencilerin çalıştıracağı fırına un desteği sağlamaya da devam edecek.

ÜRETİLEN EKMEKLER 9 NOKTADA 4 TL’YE SATILACAK

Üretilen ekmekler İnegöl Yerel Esnaf Platformu (İYEP) iş birliğinde farklı marketler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Bu marketler; Süleymaniye Mahallesi İsra Market, Kemalpaşa Mahallesi Akan Market, Hamidiye Mahallesi Ekomar, Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi Yazıcı Market / Yafes Çiftçi, Mesudiye Mahallesi Tuba Market, Sinanbey Mahallesi Perşembe Pazarı Şen Gıda, Alanyurt Tuba Market ve Alanyurt Aytemur Market.

1000 ADET EKMEK ÜRETİMİ BAŞLADI

Fırının açılış töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, şöyle konuştu: “Milli Eğitim Bakanlığımız 81 ilde 81 fırın projesini başlatmıştı. Bunlar farklı şehirlerde uygulanmaya devam ediyor. İnegöl’ümüzde de Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Bakanlığımız destekleriyle kurulan ekmek fırınımızı bugün açıyoruz. İnegöl Belediyesi olarak bizler de okulumuza ve öğrencilerimize destek olabilmek adına eksiklerin giderilmesi için desteklerde bulunduk. Okulumuzda zaten çok değerli çalışmalar yapılıyordu. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında okulumuz her gün 1500 kişilik yemek üretimi gerçekleştirerek taşıma sistemle çalışan okullara dağıtıyordu. Ekmek üretiminde de 3100 adet roll ekmek üretiyorlar. Biz buna normal somun ekmek üretiminin de dahil edilmesini istemiştik. Bugün itibariyle ilk etapta 1000 adet ekmek üretimi başladı” dedi.

VATANDAŞA ULAŞMASI İÇİN ESNAFTAN DESTEK

“Üretilen ekmekler vatandaşlarımıza nasıl ulaştırılacak? İnegöl Yerel Esnaf Platformu (İYEP) iş birliğinde esnaflarımız biz bu ekmeklerin satışını yapmaya talibiz dediler. Süleymaniye, Kemalpaşa, Hamidiye, Mahmudiye, Mesudiye, Sinanbey ve Alanyurt bölgesi olmak üzere 9 noktada satışlar başladı.”

HEDEF 20 BİN EKMEK

“Burada çok kıymetli faydalar var. Öğrencilerimiz hem eğitim alarak becerilerini geliştiriyorlar hem de bir taraftan sosyal fayda sağlanıyor, düşük maliyetle ekmek üretiliyor. Vatandaşlarımıza daha ucuz ekmek ulaştırılmış oluyor. Ekmeğin fiyatı 4 TL’den satışa sunulacak. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük 5 bin ekmek ve devamında 10 bin, 20 binleri bulmak mümkün. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

MESLEKİ EĞİTİM AK PARTİ İLE YENİDEN AYAĞA KALKTI

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise Mevlid Kandili olduğunu anımsatarak, “Bugün mübarek bir gün. Böyle mübarek bir günde de anlamlı bir açılış için bir aradayız. Mesleki Eğitim Kampüsümüzde açılan bu tesisin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yıllarca ülkemizde mesleki eğitim ikinci plana atıldı. Maalesef meslek lisesi mezunu olmak dezavantajlı hale getirildi. Ama AK Parti döneminde görüyoruz ki gerçekten meslek liseleri çok önemli bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla bugün burada ekmek üretimi yapılan alanda bulunan makinelerin de başka bir mesleki eğitim merkezinde yapılmış olduğunu duymak beni çok heyecanlandırdı. Mesleki eğitime önem veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, buralarda destek veren hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da “Bizim için çok kıymetli olan bir haftada, sofralarımızın baş tacı ekmeğin burada bir meslek okulunda hamurdan undan ekmeğe dönüştüğü fırınımızın açılışı için bir aradayız. Ben ülke genelinde bu seferberliği başlatan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, şehrimizde layıkıyla bu işi hayata geçiren Milli Eğitim Müdürümüze ve desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu uygulama iki açıdan çok önemli. Birincisi; burada eğitim alan öğrencilerimiz uygulamalı şekilde kaliteli bir eğitim almış olacaklar. İkincisi de burada üretilen ekmeklerimizi taşımalı eğitimle okullarında yemek yiyen 1200 öğrencilerimize taşıyoruz. Burada hedefimiz bu ekmek sayısını 2000’e çıkarmak. Bunun yanında belediyemizin de bunu bir sosyal sorumluluk anlamında vatandaşlarımıza ucuz şekilde ulaştıracak olması ayrıca bir husus” ifadelerinde bulundu.