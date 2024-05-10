Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Evtim Rangelov ve Bursa Ticari Ataşesi Lyubomir Lyubenov, Bulgaristan’da 9 Haziran’daki parlamento seçimleri öncesi Bursa’da oy sandığının kurulacağı noktaların başında gelen Mustafakemalpaşa’yı ziyaret etti.

Bulgar diplomatik misyonu, Mustafakemalpaşa’daki soydaşların 1 ay sonra sandık başına gideceği Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulunurken, protokol ziyareti de yapan heyete BAL-GÖÇ Şube Başkanı Hüseyin Arslan’da eşlik etti.

Komşu ülke Bulgaristan’da 9 Haziran2024 tarihinde yapılacak erken parlamento seçimlerinde, kayıtlı seçmenin bulunduğu Mustafakemalpaşa’da bir kez daha sandık kurulması kararlaştırıldı.

Seçime hazırlık çalışmalarını değerlendirmek üzere Mustafakemalpaşa’ya gelen Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu EvtimRangelov ve Bursa Ticari Ataşesi LyubomirLyubenov, oy verme işleminin yapılacağı Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi’nde seçim güvenliğine ilişkin incelemeler yaptı.

Okulun fiziki ve teknik özellikleri hakkında Hamzabey BİLSEM Müdürü Bedrettin Katmer’den bilgiler alan Bulgar diplomat heyeti, BAL-GÖÇ Şube Başkanı Hüseyin Arslan ve Şevketiye Mahallesi Muhtarı ve BAL-GÖÇ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kurtulan ile birlikte Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Belediye Başkanı Şükrü Erdem’i de makamlarında ziyaret etti.

Heyet, seçim güvenliği ve ihtiyaçların karşılanması noktasında destek veren Kaymakam Altıntaş ve Başkan Erdem’e teşekkür etti.

6. kez sandık kurulacak

Bulgaristan seçimleri için tarihinde ilk kez, 11 Temmuz 2021’deki erken parlamento seçimlerinde sandığın kurulduğu Mustafakemalpaşa’da, 9 Haziran 2024’teki seçimlerle beraber 6. kez oy verme işlemi yapılacak.

BAL-GÖÇ Mustafakemalpaşa Şube Başkanı Hüseyin Arslan, seçimde oy kullanacak çifte vatandaşlar için e-beyan sürecinin 14 Mayıs’ta sona ereceğini hatırlatarak; “Bu seçimlerde de çifte vatandaşlık hakkı bulunanlar, Bursa’ya gitmeden oylarını Mustafakemalpaşa’da kullanabilecek. Çifte vatandaşlarımızın seçim listelerinde yer almaları için 14 Mayıs tarihine kadar internet üzerinden dilekçe doldurmaları gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerin önceden seçmen listelerine dahil edilmesi oy kullanma sürecini kolaylaştıracak. Vatandaşlarımız bu konu da şubemizden yardım alabilir” dedi.