Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren iki önemli tohum geliştirme firmasına ziyarette bulundu. Her iki firma da Süleymanpaşa Belediyesi Tarım AŞ bünyesinde değerlendirilmek üzere kendi üretimleri olan yerli ayçiçeği tohumu desteğinde bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerde bulunan arazilerini Tarım AŞ bünyesinde kendi imkânları ile ekerek belediyeye katma değer üretiyor. Kendi tarlalarından hasat ettiği ürünleri aşevinde sıcak yemeklere dönüştürerek ya da erzak yardımı olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Süleymanpaşa Belediyesi, kurumun imkanlarını en verimli şekilde kullanırken sosyal belediyecilik anlamında da öncülük ediyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa Ziraat Odasının düzenlediği programa katıldı. Başkan Volkan Nallar, belediye olarak şehrin tarımına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, bu alanda yapılan çalışmaların geliştirilerek devam ettirileceğini ifade etti. Daha sonra Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren ve Tarım AŞ’ye yerli üretim ayçiçeği tohumu hibe eden iki firmaya ziyarette bulunan Nallar, firma temsilcilerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Volkan Nallar, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde bulunan tarlalarımızda yerli tohum kullanmaya özen göstererek kendi imkânlarımızla tarım faaliyetleri yürütüyoruz. Böylece belediyemize ve şehrimize ciddi anlamda katma değer oluşturmuş oluyoruz. Bu çabamızda bizlere destek olan girişimcilerimiz ve firmalarımız var. Belediyemize hibe ettikleri yerli üretim ayçiçeği tohumları için şükranlarımı sunuyorum. Bu tohumlar tarlalarımızda yeşerecek, ayçiçek yağına dönüşecek ve aşevimizde hazırlanarak her gün binden fazla ihtiyaç sahibi ailemizin evine ulaştırdığımız yemeklerde kullanılacak. Hayırsever işadamlarımızın nezdinde şehrimizde tarımsal üretim yapan, soframıza değer katan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum” diye konuştu.