İnegöl Huzur mahallesi ile Kestel arasındaki 17 kilometrelik karayolunda Ortalama hız tespit koridoru ELektronik Denetleme Sistemi(EDS) ile sağlanıyor.

İnegöl Bölge Trafik Büro Amirliği sorumluluğundaki EDS sistemi ortalama hız sınırını aşan sürücülere cezai işlem uyguluyor.



DEVLET ARAÇLARINA DA CEZA YAZIYORLAR

Sistem kapsamında sınırı aşan özel araçların yanısıra devlet kurumlarına ait araçlara da cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda olaylara yetişmeye çalışan 112 Ambulanslarına da 70'i geçince cezai işlem uygulanıyordu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ CEZALARI İPTAL EDİYOR

Haberin ardından çalışma yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla alakalı açıklama yaptı. Açıklamada yazılan cezaların iptal edileceği ifade edildi. İl Emniyet Müdürlüğündan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Karayollarında meydan gelen hızdan kaynaklı kazların azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla plaka tanımlama sistemi üzerinden hız koridorları oluşturulmuştur.

Hız koridorundan geçen ve görev dışı ihlali tespit olunan tüm resmi araçlar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.

Hız koridoru ihlali gerçekleştirilen ve vaka taşıyan veya vakaya giden ambulanslar hakkında işlem uygulanmamakta olup; cezai işlem düzenlenen ambulanslarla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bildirimiyle müdürlüğümüze iletilen tüm ihlal cezaları istisnasız iptal edilmektedir.

Bu yolda beraberiz, trafik kuralları hepimiz için.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bursa Emniyet Müdürlüğü