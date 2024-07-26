Burhaniye 5. Kitap Fuarı’nda kültürlerin doğayla buluştuğu Burhaniye’de ikinci gün etkinlikleri, beş ayrı noktada hız kesmeden devam etti. Ören Meydan’da Tombaz Ensemble Müzik Grubu’nun müzik dinletisiyle başlayan etkinlikler İskele Meydanı, Ören Amfi Tiyatro, kitap fuarı alanı ve Özgürlük Parkın’da da yapıldı.

Etkinlikler dahilinde Ören Meydanı’nda devam eden söyleşilerde ikinci günün ilk konuğu Yazar Sinan Yağmur’du. ‘’Bir Aşık Veysel Yolculuğu’’ adlı söyleşi, bağlama eşliğinde Anadolu’nun ezgilerini izleyicilerle buluşturdu. Yağmur’un hikayelerle zenginleştirdiği programı izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Ören Meydanında ‘Hasretinden prangalar eskittim’ diyerek aşkını ve özlemini anlat Ahmet Arif’in hatıratını, Yazar ve Şair Şeyhmus Diken anlattı. Fuarın ikinci günündeki etkinlikte Fuar Koordinatörü Sinan Karahan moderatörlüğünde, Ahmet Arif’i anlatan belgesel gösterimiyle söyleşi gerçekleştirildi. Oyuncu ve yazar Orhan Aydın’ın da katıldığı söyleşi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Diken ve Aydın, fuar alanında sevenlerinin kitaplarını imzaladı.

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT) Ören Amfi Tiyatroda, Muzaffer İzgü’nün Sınır adlı oyununu tiyatro severlerle buluşturdu. Amfi tiyatroda ilk tiyatro oyununu, ev sahibi BBKT ekibi sanatseverlere sundu. Başarılı oyuncu kadrosuyla adından her etkinlikte söz ettiren BBKT ekibi, Sanat Yönetmeni Uğur Mamuk ve Ender Kurt yönetmenliğinde izleyicilere unutulmaz bir gece daha yaşattı.

Ünlü sunucu, editör, yazar ve araştırmacı gazeteci Mine Özbek İskele Meydanı’nda Kontrolsüz Göç ve Kaçaklar adlı söyleşiyi gerçekleştirdi. Özbek, ülkedeki düzensiz göç, kaçak göçmenler ve yabancı uyruklu sığınmacılar hakkında konuştu.

Burhaniye 5. Kitap Fuarı yazlık sinema gösteriminde Hoşçakal Yarın filmi vardı. Fuar konuklarından sinema oyuncusu, yönetmen ve siyasetçi Berhan Şimşek ve senarist, yönetmen Reis Çelik izleyicilerle birlikte filmi izledi. Şimşek filmin başrolüyken, yönetmen koltuğunda da Çelik oturmuştu. Yazlık sinema keyfinin ardından, Fuar Koordinatörü Sinan Karahan yönetiminde Berhan Şimşek, Reis Çelik ve Orhan Aydın sinemaseverlerle birlikte söyleşi gerçekleştirdi.

Türk Halk Müziğinin usta sanatçısı Tolga Çandar, Ören ve İskele meydanlarında türkü sevenlere özgün müziğiyle keyifli anlar yaşattı. Anadolu’nun bütün ezgilerini taşıyan türküleri ile Tolga Çandar dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve sanat dolu Burhaniye 5. Kitap Fuarı ikinci günü, türküler eşliğinde sonlandı.