Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Sıfır Atıkla Sanat Yarışması" seçmelerinde, dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi. Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il birincisi öğrencilerimizi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaret programına, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kadriye Atak, Müdür Yardımcısı Emine Eruysal, Öğretmenleri Neşe Şimşek ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA