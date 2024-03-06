Burhaniye ilçesinde, Ramazan ayı yaklaşırken gıda denetimlerini de artırıldı.

Burhaniye’ de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri Ramazan öncesi denetimlerini artırdı. Ziraat Mühendisi Erdinç Çavuşoğlu öncülüğündeki denetim ekibi, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerdeki denetimlerini artırdı. Denetimlerin, tüketicilerin sağlıklı gıda tüketimlerinin sağlanması amacıyla; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu dahilinde yapıldığı kaydedildi. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği açıklandı.