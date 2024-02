Balıkesir’in Burhaniye ilçesi genelinde gerçekleştirilen yatırımlarla daha yaşanabilir bir Burhaniye için çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, sosyal hizmet alanında da faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kırsal ve merkez mahalle fark etmeksizin evde bakıma ihtiyaç duyan engelliler, kronik hastalar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde bakım hizmetleri ile evlerine misafir oluyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekiplerince bakıma muhtaç hasta vatandaşların ihtiyaçlarına göre, günlük ya da belli aralıklarla hastanede yaptırması gereken işlemler de evde sağlık hizmeti dahilinde kendilerine sunuluyor. Böylelikle ev konfor alanlarından uzaklaşmadan, hastaneye gitmeden ve sıra beklemeden ihtiyaçları karşılanmış oluyor. İhtiyaç halinde ise hastane ya da gerekli sağlık kurumlarına nakilleri de yine Burhaniye Belediyesine ait ambulanslarla gerçekleştirildiği çalışmalarda vatandaşlarımızın evde pansuman, enjeksiyon, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri düzenli olarak yapılıyor

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Evde Bakım Hizmetlerini çok önemsediklerini belirterek bakıma ve ilgiye ihtiyacı olan hemşehrilerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Deveciler, “Hemşehrilerimize evde bakım hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sağlıklı birey olmadan sağlıklı toplum maalesef olamaz. Hemşehrilerimizin tüm hizmetlerimizden hızlı ve çözüm odaklı faydalanmaları için çaba gösteriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz, çünkü Burhaniyeli hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor, bizler de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Tek Amacımız ilçemiz büyüklerine, bizlere ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını ve Burhaniye Belediyesinin her daim yanlarında olduğunu hissettirmek” diye konuştu.