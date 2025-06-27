Yerlikaya, Bursa'nın da listede olduğu 46 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Şüphelilerin ayrıca, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı"ByLock"u kullandıkları, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve bazı sınavlarda mülakat aşamasında avantajlı olarak kodlandıkları ifade edildi.

Ayrıca operasyon kapsamında, FETÖ soruşturmalarında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilerin de yakalandığı bildirildi.

Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Başkanlıkları koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerinin TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yürütüldü.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Trabzon ve daha birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 361 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.