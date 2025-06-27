Asgari ücret ve emekli maaşlarına Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşında Temmuz ayında artış yapılacağının sinyalini verdi.

Toplantıya ilişkin edinilen bilgilere göre, milletvekillerinin gündeminde büyük ölçüde emeklilerin yaşadığı sıkıntılar yer aldı. Vekiller, Bakan Işıkhan’a emeklilerin ekonomik olarak zorlandığını, maaşlara mutlaka bir iyileştirme yapılması gerektiğini ve sahada en çok emeklilerin şikayetleriyle karşılaştıklarını iletti.

ÇALIŞMA YAPILIYOR

Bakan Vedat Işıkhan ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı nezdinde konuyla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli maaşında yapılacak artışın netleşeceğini dile getirdi. Milletvekilleri ise yalnızca enflasyon oranında yapılacak bir zammın yetersiz kalacağını vurguladı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır" dedi.

ASGARİYE ARA ZAM ZOR

Bu arada, asgari ücrete ara zamla ilgili tartışmaların da gündeme geldiği toplantıda, milletvekilleri Işıkhan'ın açıklamalarından 'Asgari ücrete ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu' izlenimini edindiler.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.

Bununla birlikte, enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor. Bu senaryolara göre;

Yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak,

Yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak,

Yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, zam oranı ve nihai maaş tutarı da kesinlik kazanacak.