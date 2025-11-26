BURKENT AŞ‘DEN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ

Aşağıda bilgileri verilen (tapu bilgileri, imar durumları vb.) özellikleri yazılı olan taşınmazların Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” (Artırım) ile ihaleye konulmuştur.

Mahalle Ada / Parsel Arsa Alanı m² Emsal Emsal İnşaat

Alanı m²

( E ) Toplam İnşaat

Alanı m² Yapı Yaklaşık Maliyeti TL Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi ve Saati Fatih Mh. 11747/6 8.919,17 3,00 26.757,51 43.379,71 852.078.264,50 TL 25.562.347,94 TL 03/12/2025

11:00

Yukarıdaki tabloda belirtilen Kat Karşılığı İnşaat Yapım işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” (Artırım)yapılacak olan ihalede, Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşine ait İhaleye esas inşaat yapım işinin, İdarece tespit edilen ve İdareye verilecek en az emsal inşaat alanı miktarını belirten oransal değer Toplam Emsal İnşaat Alanının %40’ı (yüzdekırk) üzerinde verilen en yüksek orana bırakılacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES: Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:1/5-0 (Merinos Kongre Kültür Merkezi) Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Burkent Toplantı Odasında yapılacaktır.

Şartnameleri BURKENT AŞ. Satınalma/İhale Biriminden her bir ihale için 5.000,00TL (BeşbinTL) bedel karşılığı temin edilebilir.

Dosya Bedeli ve Geçici Teminat Banka Havalesi için;

BURKENT Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

VAKIF BANK / BURSA ŞUBESİ

IBAN:TR32 0001 5001 5800 7313 1010 63

İHALELERE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GIREBILME ŞARTLARI):

3.2.Tüzel kişiler için:

3.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi

3.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri fotokopisi (aslı idarece görülmüş) ve ticaret sicil gazetesi

3.2.3.İhaleye katılanın vekaleten katılması halinde vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,(aslı idarece görülmüş)

3.2.4.Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

3.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

3.2.6.Yasaklı olmadığına dair taahhütname. Ortak girişimlerde, taahhütnameyi her bir ortağın ayrı ayrı sunması gerekmektedir.

3.2.7. Geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına ilişkin makbuz veya teklif geçerlilik süresinden en az 45 gün fazla süreli (ya da süresiz) geçici teminat mektubu aslı,

3.2.8.Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

3.2.9. Teklif Mektubu

3.3.İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair ödendi belgesi, (5.000,00.-TL varsa vergiler dahil)

3.4.Müteahhitlik Yetki Belgesi (YAMBİS) Ada/Parsel: 11747/6 için C Sınıfı,

3.5.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

- Keşif bedelinin % 10'undan az olmamak üzere BANKA REFERANS MEKTUBU ve teyid yazısı,

3.6.- İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

3.7. İş hacmini gösteren belgeler

3.8.Ortak Girişimler İçin:

Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ihaleye katılabilme şartlarında istenilen belgelerin (iş deneyim belgeleri ile ilgili madde hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklardan herhangi biri tarafından sunulması zorunludur. Geçici Teminat Mektubu Ortak Girişim ortakları tarafından müştereken sunulabilir. İş deneyim belgeleri ile ilgili hususlar ve niteliklerin tamamını, herhangi bir ortağın karşılaması yeterlidir.

4.Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 11.00’a kadar Burkent AŞ. Ihale Birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

