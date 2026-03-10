Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. Bu kapsamda 81 ilde denetimlerini sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markalarını kamuoyu ile paylaşıyor.

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlığın son duyurusu 10 Mart tarihinde geldi. "Yu-Ko Kids" markasına ait çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı. Ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle açıklandı: Ts En 14682 çocuk giysilerinde güvenlik – Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır."